Størrelsen på lommeboken skal ikke avgjøre hvem som har behov for helsehjelp.

Ove Trellevik (H) sitt innlegg i BT 4. juli vrimler av feil påstander og blander «fritt behandlingsvalg» med «fritt sykehusvalg». I tillegg fortsetter han høyresidens skryt om kortere helsekøer, til tross for at uoffisielle ventelister ved sykehusene forteller en annen historie. Resultatet er total tåkelegging av debatten.

Loven om fritt sykehusvalg trådte i kraft i 2001. Målet var å utnytte ledig kapasitet og gi pasienter større valgmulighet. Det var denne ordningen som gjorde at Trellevik kunne velge å dra til Odda sykehus. Det er det ingen som er imot.

Fritt behandlingsvalg er en helt annen reform. Det ble innført høsten 2015 med mål om å gjøre det lettere for private tilbydere å komme inn i helsevesenet. Det høres alltid fint ut med alt som er fritt, men reformen er blitt et byråkratisk pengesluk som flytter penger fra de offentlige sykehusene til private selskaper.

Resultatet er økte forskjeller i Helse-Norge. Fritt behandlingsvalg skulle korte ned sykehuskøene og avskaffe behovet for privat helseforsikring. I dag har over 500.000 nordmenn skaffet helseforsikring, og tallet stiger. Helse-Bergen har for eksempel måtte redusere sitt rusbehandlingstilbud, Rusmedisin Floen for aldersgruppen 18–33 år, fordi for mange velger privat.

Vi ønsker en sterk offentlig helsetjeneste for alle, der behovet for hjelp skal avgjøre – ikke størrelsen på lommeboken. Det minste Høyre kan gjøre, er å debattere på en ærlig måte.