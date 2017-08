Å snakke om overskudd i et sykehus, er jo absurd.

En illustrerende artikkel fra Haukeland i BT 9. august peker på en av mange uheldige virkninger av finansieringsformen i helsevesenet, spesielt sykehusmedisinen. Det er gledelig at Helsedirektoratet nå signaliserer at de vil se på dette på nytt. Det er på tide.

De to mest grunnleggende feilene i dag er foretaksmodellen og systemet for finansiering. Foretaksmodellen ble innført fra 2002, og meningen var å synliggjøre utgiftene i sykehusene slik som i industrien. Med på kjøpet fikk vi benevnelser fra samme sted, så nå snakker vi om produksjon, ressurser, reklamasjoner osv. Sykehusene må forholde seg til en bunnlinje, og kan gå med overskudd eller underskudd.

Men å snakke om overskudd i et sykehus, er jo absurd. Sykehus produserer ikke noe som helst av salgbare verdier. Vi behandler pasienter, og alt vi gjør er å skape utgifter. «Overskudd» blir det hvis disse utgiftene er mindre enn forventet i et budsjett.

DRG (Diagnoserelaterte grupper) er en modell for å beregne kostnadene for pasientgrupper basert på deres diagnose. Systemet ble laget i USA i 1961 og var beregnet på sykehusdrift med lange pasientopphold (mange liggedøgn). Allerede på slutten av 80- tallet kom det rapporter fra USA som slo fast at DRG- systemet var dårlig egnet for polikliniske pasienter og dagopphold. Likevel; i 1991 ble fire fylker valgt for å prøve ut systemet, så ble det innført for hele landet.

Enkelt sagt er DRG den valutaen som blir brukt i foretakene. DRG-inntekten til sykehusene beregnes ut fra hvilke diagnosekoder som settes når pasienten skrives ut, og merkelig nok også i hvilken rekkefølge de settes. Dette er et komplisert system der vi kan tape eller tjene mye på hvordan vi koder. De fleste sykehusene har egne folk som bare steller med koder, og vi har sett mange eksempler på såkalt kreativ koding der man setter koder som strengt tatt ikke er helt riktige, men som likevel avspeiler bedre de reelle utgiftene for den aktuelle pasienten. Det uheldige her er nemlig at diagnosen ikke nødvendigvis avspeiler de egentlige kostnadene for hver pasient. Kostnadene bestemmes jo av det vi gjør med pasienten.

I 2009 ble DRG-vektingen (prisen) omtrent halvert for dagkirurgiske operasjoner. Sykehusets inntekt for f.eks. en brokkoperasjon ble halvert dersom pasienten ble behandlet dagkirurgisk, altså inn og ut samme dag. Frem til da var bruken av dagkirurgi – som er medisinsk sett svært ønskelig der det er mulig – i Norge helt i verdenstoppen og i stadig fremgang. Men fra 2009 ble det bråstopp. Ingen ville omgjøre en operasjon til dagkirurgi hvis det betød halvert inntekt.

I Danmark gjorde man ikke denne økonomiske øvelsen, og de er nå ledende innen dagkirurgi. Rundt 80 prosent av de planlagte inngrepene gjøres slik mot bare nesten 60 prosent i Norge. I Riksrevisjonens rapport for 2014 slås det fast at vi har uutnyttede muligheter for dagkirurgi i Norge, og at finansieringen sannsynligvis er skyld i dette.

Utviklingen av dagkirurgien er helt parallell med eksempelet fra Haukeland i artikkelen i BT. Også der har sykehuset gjort det de er bedt om, nemlig effektivisere og bedre pasientflyten. Og så blir de belønnet med en kraftig reduksjon av inntektene.

Heldigvis utgjør DRG bare om lag halvparten av sykehusfinansieringen. Den andre halvparten er en såkalt rammefinansiering, altså et fast tilskudd beregnet ut fra sykehusets reelle utgifter. Det ville selvfølgelig vært mye bedre hvis all finansieringen var relatert til behandlingen.

Elefanten i rommet er imidlertid at vi i Norge har bevilget oss et helsevesen vi ikke finansierer fullt ut. I en OECD-rapport fra 2016 som helseministeren selv bestilte, slås det fast at Norge slett ikke er på topp i bruk av helsekroner pr. innbygger. Vi ligger midt på treet i Europa, bak f.eks. Sveits og Tyskland. Sykehusene er underfinansiert, og de presses med økte krav til «produksjon» uten tilsvarende økte tilskudd.

Min hjemmebane er sykehusfinansiering. Men det er like viktig i denne diskusjonen å ta med finansieringen av primærhelsetjenesten – f.eks. fastlegene. Vi har fått en samhandlingsreform som i prinsippet er kjempebra. Problemet er at de to partene som skal samarbeide, får finansieringen sin fra to ulike nivåer: Staten finansierer sykehusene, kommunene finansierer fastlegene. Når oppgaver flyttes mellom de to nivåene, får det økonomiske konsekvenser. Oftest er det primærhelsetjenesten som får overført oppgaver de ikke har finansiering til.

Jeg har fire ønsker til den nye finansieringen som nå må komme: