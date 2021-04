Galskap å rasere friarealet i Kanadaskogen

Vi håper disse drastiske planene revideres.

Her kan et nytt krematorium komme. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Britt Ann Iversen Laksevåg

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De omfattende og dypt inngripende utbyggingsplanene som gravplassmyndighetene i Bergen har for turområdet i Tennebekk her i Laksevåg, høres ut som den rene galskap.

I henhold til oppslaget i BT om saken i forrige uke, skal en del av dette opparbeidede friarealet i Kanadaskogen, omtrent på størrelse med Nygårdsparken, benyttes til å anlegge 5800 graver. På toppen av det hele skal det, ifølge denne generalplanen, oppføres et krematorium og et administrasjonsbygg.

Slik presenterte Akasia planene om krematorium i Tennebekk for noen år siden. Foto: Akasia/Bergen kommune

Tennebekk-området er et enestående vakkert og svært populært tur- og rekreasjonsområde. Det benyttes flittig. Ikke bare av oss lokalt her i Laksevåg, men også av mange fra andre bydeler. Bergen kommune har gjort en kjempeinnsats for å legge alt best mulig til rette for en variert bruk av den flotte naturparken. Hundeparken som ligger her, går også en usikker fremtid i møte.

Dyre-, fugle- og planteliv vil berøres. Også regulering av elveløp er foreslått. Vi som bor her i denne delen av Laksevåg, har beitende hjort i hagene våre. Ved en ytterligere innskrenking av disse dyrenes habitat, vil dette antakelig bli enda mer utbredt.

Britt Ann Iversen Foto: Privat

Bergen er en trang by, omgitt av fjell. Derfor har man selvsagt en forståelse for gravplassmyndighetenes problemer med å finne områder for nye gravplasser. At flere av oss etter hvert velger å gravlegges i en minnelund, vil kunne bidra til å avhjelpe dette.

At Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune ikke støtter disse omfattende planene, får være en trøst. Vi håper at en revidering av disse drastiske utbyggingsplanene, som nå forestår, redder Tennebekk fra å bli henimot rasert.

Jeg oppfordrer alle til å støtte aksjonsgruppens protester og underskriftskampanje. I verste fall, ved en eventuell inngripen i dette fredelige friområdet, håper vi at det gjøres på en mest mulig skånsom måte.