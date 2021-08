Del Norge inn i fire regioner

Nye grep er nødvendig for å røske opp i foreldede strukturer.

Slik mener Jens Lorentzen at vi heller bør dele inn landet – fra dagens elleve regioner og ned til fire. Foto: Regjeringen / Helse Norge

Jens Lorentzen Bergen

Det er viktig for en nasjon å ha en regional oppdeling som er logisk og rettferdig for hele landets befolkning. En geografisk oppdeling av offentlige tjenester må ha som formål at tjenestene når frem til de det gjelder, og at det offentlige systemet har en effektiv utforming der byråkratene ikke samles i én stor klynge.

For å oppnå dette bør Norge deles opp i fire regioner tilsvarende dagens fire helseforetak. Vi ville da ha region Sør/Øst, region Vestlandet, region Midt-Norge og region Nord-Norge. Disse fire regionene ville måtte få et betydelig selvstyre og selvsagt få beholde store deler av sine skatteinntekter selv.

Tidligere Høyre-politiker Jens Lorentzen mener Bergen Engines-saken har avdekket uheldige gråsoner mellom departementene. Foto: Privat

Senterpartiet har varslet at de vil tilbakeføre de gamle fylkene, dersom det er folkeviljen i eksempelvis Finnmark, Sogn og Fjordane eller Buskerud. De har også påpekt at Viken er en kunstig konstruksjon og at sammenslåingen av Finnmark og Troms vil gi urimelige avstander mellom sentra og periferi.

Forbausende nok har verken Sp eller Ap, eller andre partier, gått dypere inn i regionreformen og sett på de muligheter denne reformen kunne ha gitt til maktspredning og desentralisering av statsmakt.

Her i landet er det en voksende irritasjon over sentraliseringen av byråkratimakt i hovedstaden. Det er farlig når statsbyråkratiet får leve sitt eget liv med interne konflikter og subtile intriger. Samtidig kan det se ut til at departementsstrukturen er foreldet, med mange gråsoner mellom departementene.

Dette medfører at byråkratene for et større spillerom og kan boltre seg i områder som kan karakteriseres som flekker med maktvakuum. Forsøket på å selge motorfabrikken på Hordvikneset i Åsane til russere er et eksempel på departemental forvirring. Det er dessuten et eksempel på at byråkrater blander seg opp i sensitive handlinger som ene og alene burde være en sak for politikere.

Både Ap og Sp har nå hatt åtte år i opposisjon. De burde hatt rikelig med tid til å utforme en regionreform som gagnet nasjonen og som er i takt med mange vestlige EU-land.

De fire nye regionene må bli geografiske enheter som overtar fylkenes oppgaver, samt store deler av statsforvaltningen. Dette vil igjen bety at statsbyråkratene i Oslo splittes opp i fire regioner, der flertallet av dem må flytte ut fra hovedstaden og dermed komme nærmere de innbyggerne de skal betjene.

En slik oppdeling vil dessuten gjøre det mulig å modernisere departementsstrukturen, slik at de som arbeider der, får en mer tjenlig hverdag. Det er på tide å tenke nytt og fremtidsrettet. Nye grep er nødvendig for å røske opp i foreldede strukturer.