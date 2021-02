Ulikhet handler om mer enn økonomi

Nesten alle viktige politiske beslutninger øker eller minsker ulikheten i samfunnet. Partiene bør avkreves svar på hvordan politikken deres påvirker ulikheten.

Politikerne bør avkreves svar om ulikhet, mener Sigmund Grønmo. Her er Bjørnar Moxnes (R), Une Bastholm (MDG), Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) i en partilederdebatt. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Sigmund Grønmo Professor emeritus ved UiB og redaktør av boken «Ulikhet», sammen med Ann Nilsen og Karen Christensen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den økende ulikheten kan bli et hovedtema i valgkampen før stortingsvalget i høst. Mens debatten ofte er begrenset til økonomisk ulikhet, viser forskningen at ulikhet kan forstås langs flere dimensjoner.

Ulikhet innebærer systematisk skjevfordeling av ressurser, goder, status og makt mellom individer, grupper, områder eller land. I de senere årene er det blitt mindre ulikhet mellom land, men større ulikhet innenfor hvert land, særlig i de rike landene.

Stridsspørsmål som skattelette og fjerning av arveavgiften gjelder økonomisk ulikhet, mens debattene om for eksempel privatisering av velferdstjenester og integrering av innvandrere dreier seg om henholdsvis sosial og kulturell ulikhet.

Les også Høyre-politiker: «Formuesskatten kveler næringslivet»

Ulikhet er et kjerneområde i samfunnsforskningen. Med bidrag fra en rekke fremtredende sosiologer har jeg, Ann Nilsen og Karen Christensen nylig utgitt en ny bok som kan være et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå hva ulikhet er og betyr.

Sigmund Grønmo er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og redaktør av boken «Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser», sammen med Ann Nilsen og Karen Christensen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Debatten om skatter og avgifter blir sentral i valgkampen. Dersom utjevnende skatter og avgifter reduseres, vil den økonomiske ulikheten forsterkes. Denne ulikheten har økt i de senere årene, gjennom skjevere inntektsfordeling, og særlig ved større skjevhet i fordelingen av privat formue. Flere elitegrupper har styrket sin økonomi betydelig mer enn folk flest.

Velferdsstaten er et annet valgkamptema. Ulike omfordelende velferdsordninger reduserer den økonomiske ulikheten og risikoen for fattigdom. Det finnes ingen stor permanent gruppe av fattige i Norge, men en del av oss må i perioder be om hjelp fra frivillige organisasjoner.

Rundt ti prosent av befolkningen risikerer å oppleve fattigdom. Dette kan bety mangel på mat, hus og klær, samt skam, stigmatisering og sosial eksklusjon, I denne sammenhengen har norske barn fått det vanskeligere enn før.

Les også David C. Vogt: «Høyre må erkjenne at de skaper mer ulikhet»

Privatisering av velferdstjenester er også et sannsynlig tema i valgkampen. Privatisering kan føre til økt sosial ulikhet, som innebærer statusforskjeller mellom sosiale grupper, knyttet til for eksempel kjønn og alder. Privatisering av eldreomsorg og helsetjenester kan innebære økende ulikhet mellom eldre som kan kjøpe verdifulle tjenester og eldre som ikke har tilgang til eller råd til slike tjenester.

Digitalisering av tjenestetilbud kan også øke den sosiale ulikheten knyttet til alder. Digitalisering kan føre til at banktjenester og andre tjenester blir dyrere eller mindre tilgjengelige for eldre enn for yngre, fordi mange eldre ikke har nettilknytning eller datakompetanse.

Sosial ulikhet mellom kvinner og menn viser seg ikke minst i et kjønnsdelt arbeidsmarked. Selv om utdanningsnivået og yrkesaktiviteten blant kvinner er økt, er det fortsatt et klart skille mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker og stillinger. Dette innebærer mer deltidsarbeid og lavere lønn for kvinner enn for menn.

Kjønn er en dimensjon av ulikhet. I Nederland er det laget kjønnsnøytrale spillkort. Foto: EVA PLEVIER, NTB

Sosial ulikhet henger sammen med at sosiale institusjoner fungerer ulikt for forskjellige grupper. Utdanning er viktig. Forskjellig utdanningsnivå innebærer sosial ulikhet. I tillegg bidrar utdanning i økende grad til at ulikhet overføres mellom generasjonene, ved at utdanningsnivået avhenger av sosial bakgrunn og avgjør hvilken posisjon som oppnås i samfunnet.

Familien er en annen viktig institusjon. Sosial ulikhet mellom individer henger sammen med at deres familier har ulik posisjon i samfunnet, ulik tilknytning til arbeidsmarkedet eller ulik tilgang til velferdsordninger. Familier med to inntekter kommer bedre ut enn andre. Enslige forsørgere, innvandrerfamilier, familier med arbeidsledige og familier med mange barn sakker akterut. Ulikhet overføres fra foreldre til barn, gjennom arv, gaver, sosialisering og oppdragelse.

Les også Tannleger: «Slik kan vi redusere sosial ulikhet i norsk tannhelse»

Sosial ulikhet er også basert på relasjoner og nettverk. Nettverksforbindelser til ressurssterke eller mektige aktører utgjør en mye større ressurs enn nettverksforbindelser til vanlige folk. At ressurssterke og mektige aktører først og fremst har nettverksforbindelser til hverandre, bidrar til å forsterke den ulikheten som ellers finnes i samfunnet.

Integrering av innvandrere kan bli et viktig valgkamptema. Integrering kan bidra til å redusere den kulturelle ulikheten, som omfatter statusforskjeller mellom identitetsbaserte grupper og diskriminering på grunn av etnisitet eller andre gruppeidentiteter. Forskningen viser at innvandrere, særlig fra Afrika, har lavere yrkesdeltakelse enn andre. Denne ulikheten kan skyldes arbeidsgivernes diskriminering av etnisitet, men også forskjeller i arbeidssøkernes kvalifikasjoner eller strukturelle og kulturelle forhold i samfunnet.

Kulturelle klasseforskjeller er også viktige. Her fra Aschehougs hagefest, der det bygges nettverk mellom mennesker med kulturelle ressurser. Foto: Berit Roald, NTB

Kulturell ulikhet omfatter også forskjeller i livsstil og kulturell smak mellom klasser eller grupper. Slike kulturelle klasseforskjeller er knyttet til ekteskapsmønstre, familiekulturer, oppdragerstiler, utdanningsprestasjoner og bostedssegregasjon, og ulikheten reproduseres fra generasjon til generasjon.

De forskjellige ulikhetsdimensjonene bør sees i sammenheng. En gruppe som er svak langs en ulikhetsdimensjon, kan være sterk langs en eller flere av de øvrige dimensjonene. Et vanlig mønster er imidlertid at det er et samspill mellom dimensjonene, med den økonomiske ulikheten som mest grunnleggende: De som kommer godt ut økonomisk, stiller gjerne sterkt også sosialt og kulturelt, mens de økonomisk svake også kommer dårlig ut langs de andre ulikhetsdimensjonene.

Nesten alle viktige politiske beslutninger kan øke eller minske ulikheten på forskjellige områder. Ikke bare økonomiske konsekvenser og miljøeffekter, men også ulikhetsvirkninger bør utredes før nye reformer og tiltak iverksettes.

Med utgangspunkt i likhet som en grunnleggende verdi bør alle partiene utfordres til å redegjøre for forskjellige ulikhetseffekter av sine programmer og utspill i valgkampen.