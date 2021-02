Forbud mot fornuftig friluftsliv i Fana

Kan vi ikke gå på is som er 25 centimeter tykk?

Mange fristes av speilblanke vann i vinterkulden. Her fra Solheimsvatnet i januar. Men når er det egentlig trygt nok å gå på isen? Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Terje Boge Fana

Jeg var på tur i nærmiljøet mitt rundt Birkelandsvannet med hunden. Som dagen før, gikk jeg over det islagte vannet. Jeg har fulgt tilfrysingen av vannet nøye over tid, og som lokalkjent vet jeg hvor elver renner inn og ut av vannet. Dette er lokalkunnskap som alle som ferdes rundt vannet har tilegnet seg over år.

For en måned siden satte Bergen kommune opp skilt om at isen ikke er trygg. Hvor lenge skal vi tro på det som står på skiltet? Lørdag var det over store områder på vannet boret hull av isfiskere som prøvde fiskelykken, hullene var mellom 15 og 25 centimeter dype. Noen hadde til og med fått fisk, noen små abbor.

Politiet hadde lørdag snakket med isfiskerne, da de hadde fått melding om ferdsel på isen som ikke samsvarte med kommunen sin skilting.

Isfiskerne fortalte om sine målinger av isen og fikk kommentaren «skitt fiske» fra politiet.

Søndag traff jeg på samme gjeng med isfiskere på isen, men nå lusket de slukkøret over isen og samlet sammen fiskeutstyret sitt. De ble jaget av isen av politiet, som ikke var utpå isen. Isen var ikke trygg.

Det må være lov med isfiske når forholdene ligger til rette, mener Terje Boge. Foto: Privat

Er det forbudt å ferdes på is som er 25 centimeter tykk? Folk med kunnskap om isen og med sanntidsmåling av isen må da kunne ferdes på isen og bruke muligheten til isfiske når alt ligger til rette for dette.

Jeg kan skjønne at allmenn ferdsel på isen kun skal gjøres i samsvar med kommunen sin skilting. Jeg er 56 år, og lærte som guttunge at vi ikke skulle gå utpå isen uten at den var målt (trengte ikke være av kommunen) og funnet trygg, eller at vi var i følge med voksne. Tror voksne folk at isfiskere vil sitte i flere timer på utrygg is?

Bruk naturen på dens premisser, med sunt bondevett og kunnskap.