Rusreformen tar vare på unge

Norsk Narkotikapolitiforenings blinde tro på straff gjør bare vondt verre.

«Det er visst ikke grenser for hva man kan hevde uten faglig belegg for tiden», skriver Sondre Hansmark. Foto: Ned Alley, NTB

Sondre Hansmark Leder, Unge Venstre

Nei, det er ikke naivt å tro at hjelp og omsorg løser sosiale problemer. Det er naivt å tro at fengselsstraff, bøter og polititrusler løser rusproblemer.

Kjartan Snorrason og Thomas Natland, begge medlemmer av lobbyorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), skriver i Bergens Tidende at «de unge er rusreformens tapere». De kunne ikke tatt mer feil. Rusreformen gjør det lettere for ungdom å be om hjelp.

Det er viktig å huske på at NNPF ikke er en offisiell del av politiet – de er en lobbyorganisasjon for å straffe folk som bruker rus. Og de bruker til stadig argumentet om at de «jobber med ungdom og rusmisbrukere», men sier lite om hva jobben består av. De siste tiårene har jobben vært å bøtelegge og straffe rusmisbrukere, ikke henvise til hjelp og behandling.

Det er ikke overraskende at straff-entusiastene i politiet mener de selv er best egnet til å løse rusproblemer. Den som har en hammer, ser spiker overalt. De fortsetter å messe en ideologisk blind tro på at trusler og straff er det eneste saliggjørende for utsatt ungdom. Problemet er at det ikke har fungert. Det har bare gjort vondt verre.

De er bekymret for at rusreformen vil fjerne noen av politiets verktøy i møte med mennesker med rusproblemer. Det er jo hele poenget. Politiet har vist seg å være svært dårlig til å håndtere syke mennesker. Det tror jeg faktisk helsevesenet er bedre egnet til. Det er ikke straff som får folk til å slutte med rus. Men hjelp kan faktisk redde liv, også for ungdom.

Politimennene Thomas Natland (til v.) og Kjartan Snorrason har en ideologisk blind tro på straff som virkemiddel, mener innsenderen. Foto: Privat

I stedet for å referere til forskning, viser NNPF til hva vettskremte barn sier på avhør og i møte med politiet. De later som at salg av narkotika blir helt greit med rusreformen, men det blir det selvsagt ikke. De tror at ungdom som blir tatt med rus får tilbud om en frivillig prat med kommunen – nei, de må møte opp. Hvis ikke får det konsekvenser.

Det NNPF er mest opptatt av, er som de selv skriver i sin høringsuttalelse til rusreformutvalgets rapport – nemlig en dyp bekymring om at «reformen fokuserer på å fjerne myten om at norsk narkotikapolitikk er totalt mislykket, slik noen ønsker å male et bilde av.»

Men norsk narkotikapolitikk er ganske mislykket. Vi har mange overdosedødsfall, utbredt bruk av ulovlige rusmidler og et stort antall narkotikaforbrytelser, selv om vi har et høyt straffenivå. Det er hakk i platen fra dem som insisterer på at straff fungerer, men det gjør det beviselig ikke. Straff gjør at folk ikke tør å søke hjelp, og at vi skader de vi ønsker å beskytte.

Sondre Hansmark vil ikke la lobbyorganisasjoner for strengere straffer få stoppe rusreformen. Illustrasjonsfoto: MARK BLINCH, NTB

NNPF fokuserer på «rullebladet som forebyggende funksjon». Men rullebladet skremmer først og fremst folk fra å be om hjelp. Det blir helt komisk når de advarer mot at folk som bruker rus kan få en god jobb i ettertid. Som om det er bedre at folk forblir arbeidsledige og ikke kan forsørge seg selv, men heller er overlatt til seg selv i rusavhengighetens helvete.

Det NNPF ikke skjønner er at rusavhengighet ofte er tett forbundet med problemer. Det kan være arbeidsledighet, traumer fra barndommen, vold, fattigdom, oppvekstvilkår. Da kan det virke lurt å hindre at rusavhengige får ordentlige jobber, men det er en helt tullete tankerekke.

Det er visst ikke grenser for hva man kan hevde uten faglig belegg for tiden. NNPF sine bekymringer har ingen rot i virkeligheten. Nå skal vi gjennomføre en reform som hjelper folk, og det bør ikke lobbyorganisasjoner for strengere straffer få stoppe.