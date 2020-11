Tiltakene mot korona er ute av proporsjoner

Influensaepidemien i Bergen i 2000 setter korona i perspektiv.

«Det som nå skjer i regi av sentrale og lokale politikere, er langt hinsides de medisinske lærebøker jeg har lest», skriver Halvor Næss. Foto: Privat

Halvor Næss Overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Nordmenn har tradisjonelt høy tillit til hverandre, kanskje den høyeste i verden. Nå spres det en mistillit til andres etterlevelse av smittevernreglene. I andre land oppfordres folket til angiveri dersom naboen bryter disse, og hvem vet om ikke det blir det neste her.

For mange av oss, og det gjelder ikke minst helsepersonell, er den koronapolitikken som føres nå, uforståelig. Regjeringen skaper en fryktkultur jeg aldri har opplevd.

Vi vet mye mer om koronaviruset i dag enn i vinter. Det viktigste er at for friske folk er dødeligheten svært lav. For eksempel er dødeligheten 0,1 prosent (en promille) for friske menn i 60-årene som smittes av korona (IFR).

Til sammenlikning døde 1 prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019 (ti ganger så stor risiko).

For sårbare mennesker er dødeligheten høyere enn for influensa, men for friske under 70 år er dødeligheten den samme eller lavere. Vi vet hvem de sårbare menneskene som trenger beskyttelse, er.

Overlege Halvor Næss sammenlikner koronapandemien med influensaepidemien i 2000. Da hadde han det øverste medisinske ansvaret på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

For å sette koronaepidemien i perspektiv vil jeg her fortelle om min egen opplevelse med en voldsom influensaepidemi i Bergen. I 2000 var jeg avdelingsoverlege på Medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, og hadde derfor det øverste medisinske ansvaret.

Epidemien startet brått fra den ene dagen til den andre like før jul. Antall innleggelser gikk opp fra 15 til 25 pasienter i gjennomsnitt pr. døgn, hvorav de aller fleste med influensa og lungebetennelse.

Slik fortsatte det i tre uker, og så stoppet epidemien like brått som den startet.

Forsiktig anslår jeg at i alt cirka 400 pasienter ble innlagt med influensa og lungebetennelse. Innleggelser for andre sykdommer gikk betydelig ned i samme periode.

Medisinsk avdeling var ikke alene i stand til å ta imot alle pasientene, men ved hjelp av senger på Kirurgisk avdeling klarte iherdige hjelpepleiere, sykepleiere og leger å håndtere epidemien på en god måte uten hjelp fra politikere.

I 2000 hadde Haraldsplass Diakonale Sykehus ansvar for et lokalsykehusområde med 120.000 innbyggere. Til sammenlikning ville det blitt innlagt 900 pasienter med influensa/lungebetennelse på sykehus i Norge hvert døgn, dersom denne epidemien hadde vært landsomfattende i samme grad som i Bergen.

Nå trues det med at landet skal stenges ned, hvis ikke befolkningen oppfører seg. Ifølge FHI er det i gjennomsnitt lagt inn åtte pasienter med korona pr. døgn på sykehus i Norge de siste 14 dagene (til og med 3/11). Det tilsvarer mindre enn 1 prosent av innleggelsesraten pr. døgn på Haraldsplass i 2000.

I slutten av mars ble det over en toukersperiode lagt inn 34 pasienter pr. døgn på norske sykehus (fire prosent av innleggelsesraten på Haraldsplass i 2000).

Som lege er jeg vant til å lese medisinske artikler, og forholde meg til tall om dødelighet og risiko for sykdom i mitt daglige virke. Det som nå skjer i regi av sentrale og lokale politikere, er langt hinsides de medisinske lærebøker jeg har lest.

Forståelsen av koronaepidemien er helt ute av proporsjoner. Når denne epidemien er over, skal det bli interessant å se hvorfor håndteringen gikk galt.

Jeg tror ikke våre politikeres ettermæle kommer til å være særlig godt.