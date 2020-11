La oss gjøre det fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Hvor lenge vil folk være med på et slikt «jojo»-opplegg?

Full nedstenging er bedre enn «seigpiningen» det nå er lagt opp til, mener professor Audun Helge Nerland. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Audun Helge Nerland Professor, Klinisk institutt 2, UiB, Haukeland Universitetssykehus

En strategi for å få kontroll over covid-19 må ta utgangspunkt i viruset og sykdommens natur.

Koronaviruset SARS-Cov2 smittes veldig effektivt. Smitten skjer trolig hovedsakelig ved at virus blir utskilt fra munn/nese ved snakking, hoste og nysing, og blir overført direkte til tilsvarende steder på neste offer.

Derfor er det viktig å holde avstand (helst over to meter) og benytte munnbind. Smitten kan også skje indirekte ved at virus fra en syk person blir etterlatt på overflater som dørhåndtak, og overført ved at andre personer tar på den samme overflaten.

Derfor er det viktig med god håndhygiene, som håndvask og «spriting».

Inkubasjonstiden (tiden fra en person får viruset i seg til vedkommende blir syk) er vanligvis fem-seks dager, men det har vært rapportert om tilfeller der dette har tatt opptil 14 dager. Spesielt i den siste delen av inkubasjonstiden og de første dagene etter at symptomene har meldt seg, vil den infiserte personen utskille virus og kan dermed smitte andre.

At personer som ennå ikke føler seg syke likevel kan smitte andre, er nok en av hovedgrunnene til at sykdommen har blitt spredd effektivt over hele verden.

Tiden fra man begynner å føle seg syk til man føler seg frisk igjen, vil for de aller fleste (de med mildt sykdomsforløp) ta omkring 14 dager. På slutten av dette forløpet vil den syke utskille lite virus, og etter den tid vil vedkommende ikke lenger være en smittekilde.

For noen med alvorlig sykdomsforløp vil det ta lenger tid før de blir smittefrie. Disse personene vet man imidlertid hvem er, og kan derfor sette inn ekstra isolasjonstiltak.

Men i de aller fleste tilfellene vil tiden fra en person blir smittet til vedkommende ikke lenger kan smitte andre, være fem-seks uker. (Maks to uker inkubasjonstid, pluss to uker med symptomer, pluss en til to uker etter man er symptomfri.)

Det har vært rapportert om at dyr som mink har blitt infisert av dette viruset. Men dette er unntaket. Så langt skjer smitten, i all hovedsak, mellom mennesker.

Viruset er helt avhengig av å komme inn i celler for å formere seg, og kan derfor ikke formere seg i vann eller på overflater. For å bli spredd, er viruset helt avhengig av å bli smittet videre fra menneske til menneske.

Dette betyr at hvis vi kan hindre at syke personer kommer i nærkontakt med andre personer i løpet av fem-seks uker, vil smittespredningen i veldig stor grad stoppe opp.

I mars var Audun Helge Nerland med BT i matbutikk. Da sa han at «dagligvarebutikkene kan bli «hot spots» for smitte». Foto: Bård Bøe (arkiv)

Det er tydelig at helsemyndighetene nå tar dette alvorlig, og har satt inn en rekke tiltak for å «begrense» smittespredningen. Samtidig ønsker de å ta hensyn til næringslivet og andre samfunnsaktiviteter, og vil dermed ikke å gå for drastisk til verks.

Spørsmålet er hva som er mest samfunnsøkonomisk i lengden?

Det er stor sannsynlighet for at tiltakene helsemyndighetene nå har satt i verk, vil gi en positiv effekt ved å bremse smittespredningen. Men uten å ta dette fullt ut, vil dette ta lang tid.

Det vil være en «seigpining», og ved å slippe opp igjen på restriksjonene, vil vi risikere at smitten blomstrer opp igjen.

Hvor lenge vil folk være med på et slikt «jojo»-opplegg? Hva medfører en slik «seigpining» for utsatte personer når det gjelder sosial isolasjon, og hva medfører det i lengden for næringslivet?

Spørsmålet er om det ville vært bedre å ta en mer omfattende nedstenging av samfunnsaktivitet som ikke er helt nødvendig, i en begrenset periode på fem-seks uker. Da må man innføre mye strengere restriksjoner på områder der man nå vet at smitteoverføring skjer – for eksempel karantene ved innreise fra land med høy smitte.

Man må innføre påbud om bruk av munnbind på steder med høy folketetthet, som kollektivtrafikk og kjøpesentre. I tillegg må man be folk om å følge dette opp, ikke bare med å følge påbudene, men også ved å oppføre seg på en måte som logisk sett vil hindre at de blir smittet, eller at de smitter andre (i tilfelle de selv er smittet uten å vite det).

Det bør også oppfordres til personlige tiltak, som «hamstring» av matvarer for noen uker, for på den måten å unngå for mange butikkbesøk i den aktuelle tiden.

Tilsvarende opplegg har vist seg å fungere i andre land, som for eksempel Australia og New Zealand. Så hvorfor skulle vi ikke også klare det?

Man må innføre påbud om bruk av munnbind på steder med høy folketetthet som kollektivtrafikk og kjøpesentre, skriver innsender som er professor i mikrobiologi og immunologi. Foto: Tuva Åserud

I denne tidsperioden må næringslivet få en rimelig kompensasjon fra staten for økonomisk tap som blir påført. I motsetning til den «seigpiningen» det nå er lagt opp til, der for eksempel restaurantnæringen selv må ta det økonomiske tapet, vil dette trolig medføre langt færre konkurser.

Et slikt tidsbegrenset tiltak vil nok ikke utrydde smitten helt med en gang. Men det vil kunne redusere smitten til så få tilfeller at det deretter vil være mye lettere å konsentrere seg om de få tilfellene når det gjelder smittesporing, og deretter lokale tiltak.