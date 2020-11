Polen brenner

Men hvorfor skal vi i trygge Norge bry oss?

Abortinnstrammingen i Polen har utløst reaksjoner over hele verden, også i Bergen. Bildet er fra demonstrasjonen på Torgallmenningen 25. oktober. Gruppen Solidarity with Polish Women Bergen planlegger flere demonstrasjoner i Bergen. Foto: Zosza Warchałowska

Anna Sambor Nordnes, Bergen

Den politiske situasjonen i Polen er prekær, udemokratisk og bærer tegn på brudd på menneskerettighetene.

Derfor bør Norge ta avstand fra det polske regjeringspartiet.

I tillegg til at regjeringen fører en kamp mot seksualundervisning og LHBT- rettigheter, ønsker de også å ta kontroll over kvinnekroppen. 22. oktober vedtok forfatningsdomstolen en kjennelse som innebærer at man kun kan få innvilget lovlig abort av to årsaker:

Når svangerskapet direkte truer kvinnens liv eller helse

Når svangerskapet er forårsaket av voldtekt eller incest

Anna Sambor er fra Polen, men bor i Bergen. Hun mener også nordmenn bør engasjere seg i det som nå skjer med kvinners rettigheter i Polen. Foto: Privat

Loven er blitt vedtatt i en nedstengingsperiode hvor Polen satte smitterekord med 12.000 nye koronasmittede på et døgn, noe som har redusert opposisjonens mulighet til å protestere. I tillegg blir mange demonstranter møtt av aggressive motstandere, og av politi som ikke nøler med å bruke tåregass.

Den eneste reelle løsningen for de fleste polske kvinner som ønsker abort, blir heretter «abortturisme», altså, at gravide drar til klinikker i Vest-Europa og betaler dyrt for å avbryte svangerskapet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg at en slik løsning kan føre til større sosiale skiller: Velstående kvinner tar abort i utlandet, mens de vanskeligstilte blir tvunget til å oppdra barn de i utgangspunktet ikke ønsket å føde, og ikke har råd til å ta seg av.

Hvorfor skal vi i trygge Norge bry oss om dette? Polakker utgjør fortsatt den største innvandrergruppen i Norge. De fleste av oss kjenner og omgås personer med polsk bakgrunn. Det er din nabo, lærerinne eller regnskapsfører og deres barn, som blir rammet av denne nye loven.

Polens politiske vedtak og behandling av opposisjonen setter også en farlig presedens for andre land i Europa.

120 personer møtte opp på Torgallmenningen 25. oktober for å demonstrere mot abortinnstramming i Polen. Gruppen Solidarity with Polish Women Bergen er i ferd med å organisere flere demonstrasjoner i Bergen, og ellers vise støtte og solidaritet med polske kvinner. Foto: Zosza Warchałowska

Under søndagens demonstrasjon på Torgallmenningen, ble jeg påminnet hvor godt og trygt vi har det i Norge – i motsetning til mine medprotesterende i Polen. Det eneste vi fikk, var støtte og interesse fra rause og medfølende bergensere.

Det som skjer i Polen i dag, kan skje i Norge i morgen, dersom man ikke kjenner igjen tegn på, og setter en stopper for, høyreekstremistisk, kristenkonservativ tenkning.

Snakk høyt om det som skjer i Polen og nevn det ved dets ekte navn: Brudd på menneskerettighetene.

Krev at norske myndigheter og EU tar klar avstand fra det polske regjeringspartiets gjerninger. Krev at norske EØS-midler som er tiltenkt polske prosjekter, trekkes tilbake eller fryses inntil videre. Vis støtte i en hjerteskjærende og historisk viktig situasjon for hele Europa.

Hvis du fortsatt ikke vet hvor du skal begynne, spør din polske venn eller kollega – de blir sikkert mer enn glade for å vise deg hva du kan gjøre.