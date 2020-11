Den uerstattelige praksisen

Ingen tvinges ut i praksis. Men å utsette den er ingen løsning.

Hvem ville lagt livet i hendene på en sykepleier som aldri har tatt i en pasient før, spør Anine Madsgaard. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Anine Madsgaard Sykepleier, høyskolelektor og PhD-kandidat, VID Vitenskapelige høgskole

«Høyskolen tvinger studentene ut i praksis», sto det i BT 30. oktober. Nei, høyskolene tvinger ingen til noe som helst. Høyskolene tilbyr studentene å gå i praksis, slik at de kan gjennomføre studiet sitt på normert tid.

Heldigvis er det ingen utdanninger i Norge som tvinger studentene. Både det å søke og å gjennomføre studiet er høyst frivillig.

Høyskolenes oppgave er å legge til rette for at studentene får det studietilbudet de har krav på, i løpet av de tre til fem årene studiet tar.

Bak alle utdanninger ligger det føringer for hva studiet skal inneholde. For eksempel skal sykepleiestudiet inneholde 50 prosent veiledet praksis, for at studentene skal få sin autorisasjon som sykepleier.

Anine Madsgaard er sykepleier, høyskolelektor og PhD-kandidat ved VID Vitenskapelige høgskole. Foto: Privat

I profesjonsyrker, som for eksempel sykepleier, lege, lærer og fysioterapeut, er det særdeles viktig at studentene får muligheten til å lære i og av praksiserfaringer.

For hvem av oss ville lagt livet sitt i hendene på en sykepleier som aldri før hadde tatt i et menneske? Og hvem av oss ville sendt femåringen sin til skolen, hvis den nye læreren aldri hadde snakket med et barn før?

Praksis er viktig for å tilby en kvalitativ god utdanning, og studentene forteller at det er i praksis de virkelig lærer. Her får studentene muligheter til å knytte teori fra skolen sammen med praksis, og lære ved å gjøre seg erfaringer.

Det er altså ikke et paradoks at teoretisk undervisning ved høyskolene foregår digitalt nå som smitten øker i samfunnet, mens studentene likevel får tilbud om å fullføre praksis. Det sier bare noe om hvor uerstattelige praksiserfaringene er for læring og studenters utdanning.

Vi kan ikke lage propper i systemet ved å utsette praksis, mener innsender. Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten (illustrasjonsfoto)

Vi må heller rette takken til alle dere som jobber i praksis:

Alle dere lærere, som på tross av at dere legger om undervisning digitalt på timers varsel, likevel tar imot studentene.

Til alle dere sykepleiere, som står i frontlinjen mot økt smitte på sykehus, i hjemmesykepleien og på sykehjemmene, og likevel ønsker studentene velkommen. Dere veileder, tar dere tid, deler verdifulle erfaringer og lar studentene ta del i arbeidet deres; alt for at de skal bli dyktige og kompetente kollegaer om få år.

Dere gjør en fantastisk og viktig jobb i en krevende tid!

Skrekkscenariet er faktisk at høyskolene ikke sender studenter ut i praksis. Det er allerede mangel på praksisplasser. Å utsette praksis er ingen løsning.

Høstens opptak av studenter til høyskolene gikk som normalt. Det kan ikke lages propper i systemet med å utsette praksis, for bakover i rekkene står det hundrevis av studenter som også skal ha praksis.

Dersom de ikke får den praksisen som ligger i føringene for godkjent utdanning, blir konsekvensene i verste fall at studenter ikke får autorisasjon og godkjenninger til våren. Hva skjer da?

I Bergen vil det i hvert fall bety nesten 400 færre nye autoriserte sykepleiere til sommeren 2021, og 400 studenter som sitter igjen uten godkjent utdanning bare på sykepleiestudiet.

Oppfordringen til alle studenter som skal i praksis, er derfor: Vær ansvarsbevisste og tro mot smittevernrutiner og tiltak, slik at praksis kan gjennomføres på en trygg og sikker måte for både pasienter, elever, studenter og veiledere.

Takk og pris for at høyskolene tilbyr praksis, og for at de fremdeles tar imot studentene.

Måtte det bare vare.