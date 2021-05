Jeg er dypt takknemlig

Da ansatte på Haukeland reddet livet mitt, fikk jeg innblikk i et svært velfungerende helsevesen.

Frederico Lozano (42) underviser i innovativ service. Da han selv havnet i sykesengen, ble han mektig imponert. Foto: Privat

Frederico Lozano Bergen

Dette er en hyllest til Bergens helsearbeidere. Jeg kan takke dem for at jeg lever. Jeg, en mann på 42, vil fortelle min historie, men vil ikke at den hovedsakelig skal handle om meg. Jeg skriver dette for å fremheve den førsteklasses servicen helsearbeiderne tilbyr hver dag. Vi burde være ekstremt stolte av dem, men vi tar dem nok for gitt innimellom.

6. mai var jeg i vårt hjem på Nesttun da jeg merket en tiltakende, intens smerte i bryst og armer. Min far og bestefar hadde begge hjertesykdom. Så, etter fem minutter trøende frem og tilbake på kjøkkenet, innså jeg at ubehaget ikke ville forsvinne. Jeg bestemte meg for å ringe etter taxi og dra til Legevakten.

Dette var starten på en serie hendelser som har gjort meg evig takknemlig overfor alle helsearbeiderne og den modige taxisjåføren, som spilte en livreddende rolle.

I mitt yrke hjelper jeg studenter og ledere med å skape innovativ service for å dekke viktige menneskelige behov. Vi bruker empatiens kraft for å oppdage disse behovene og deretter designe kreative løsninger. Helsevesenet er en av de fremste sektorene vi studerer.

Lozano ble plutselig mottaker av den samme servicen hans studenter prøver å forbedre. Foto: NTNU

Det er ganske ironisk og, på merkelig vis, fascinerende at jeg nylig befant meg som «hovedperson» eller mottaker av den samme servicen mine studenter prøver å forbedre.

Tilbake til Legevakten. Da jeg ankom, ble jeg stilt noen covid-relaterte spørsmål og ble kjapt tatt inn for videre undersøkelse. Fem minutter etter at jeg møtte legen, stoppet hjertet mitt på grunn av infarktet og arytmien. Jeg ble gjenopplivet og trillet inn i en ambulanse der et par unge menn forklarte meg hva som skjedde. Jeg kunne se bekymringen i øynene deres, men deres akutte konsentrasjon og krystallklare kommunikasjon var utrolig betryggende.

Vi kjørte i det som for meg virket som kun ett minutt, og ankom Haukeland, der en hjertekirurg i verdensklasse, Anja Øksnes, og hennes team på rundt ti leger og sykepleiere sto klare. De hadde allerede blitt brifet om min situasjon og var beredt som spesialsoldater klare til kamp. Og kjempe gjorde de. Under utblokkingen av min venstre virvelarterie stanset hjertet mitt tre ganger til.

Jeg var helt våken og klar under det meste av operasjonen. Det gjorde meg i stand til å oppfatte det inspirerende samarbeidet og lagarbeidet som utspilte seg i operasjonssalen. Jeg har forsket på høytpresterende team i nesten 20 år (ved bl.a. Stanford-universitetet og gründerselskaper i Silicon Valley), og jeg kan si – med overbevisning – at samholdet, tilliten og besluttsomheten til Anja og hennes team var perfekt.

Da jeg var stabilisert, ble jeg tatt til intensiven, der min rehabilitering startet. Her ble jeg passet på av noen av de mest omsorgsfulle og dedikerte mennesker jeg noen gang har hatt privilegiet å møte. Sykepleierteamet der, og senere ved hjerteavdelingen, hjalp meg å puste, spise, drikke, vaske, urinere, sitte og til slutt gå, mens de hele tiden utviste en forfriskende sans for humor og munterhet.

Den beste måten jeg kan beskrive hvordan de fikk meg til å føle meg, var som om jeg ble ivaretatt av nærmeste familie. På en veldig bisarr måte ble mitt ukelange opphold på Haukeland til en av mine fineste og mest uforglemmelige livserfaringer, tross smerten og frykten som selvsagt er involvert i en slik hendelse.

Hjertekirurg Anja Øksnes og hennes team var beredt som spesialstyrke-soldater, skriver innsenderen. Dette bildet er fra en annen hjerteoperasjon hun utførte sammen med kollega Erlend Eriksen i 2018. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

En uke etter hjerteinfarktet, på den internasjonale sykepleierdagen, spaserte jeg ut av sykehuset. Jeg følte meg merkelig oppfrisket og overmannet av stor takknemlighet for den dype, gjensidige avhengigheten vi mennesker alle er en del av, spesielt her i mitt nye hjemland, Norge.

Jeg tenkte også på hva denne situasjonen ville ha medført finansielt hvis jeg fortsatt hadde bodd i USA, der, ifølge en fersk studie, 45 prosent av hjertepasientene under 65 år får økonomiske vanskeligheter på grunn av helseutgifter, og der én av fem ikke makter å betale sine medisinske utgifter.

Nå, tilbake i hjemmet med min kone og vår fire år gamle datter, føler jeg meg velsignet som fikk muligheten til å leve igjen. Det er umulig for meg å sette ord på hvor takknemlig jeg er overfor hver enkelt helsearbeider som behandlet meg. Det er mitt oppriktige håp at denne korte teksten kan fremheve det inspirerende og uvurderlige arbeidet de gjør for samfunnet.

—

English version:

This article is a tribute to Bergen’s healthcare workers to whom I owe my life. Here I will tell my story. Yet I do not want these words to be mainly about me. The intention of this article is to highlight the first-rate services offered every single day by our tireless healthcare workers whom we should be extremely proud of but sometimes take for granted.

On May 6 th , I was at my home in Nesttun preparing for a call when I noticed an increasingly intense pain in my chest and arms. My father and grandfather both suffered from heart disease. So, after five minutes of pacing back and forth in my kitchen and realizing that the discomfort wasn’t going away, I decided to call a taxi and get myself to Legevakten. This initial call unraveled a series of events that have left me in awe and with eternal appreciation for the dozens of healthcare workers—nurses, doctors, office personnel, medical students, janitors (and that brave taxi driver) — who played a role in saving my life.

In my profession, I help students and managers create innovative services that address important human needs. We use the power of empathy to discover these needs and then address them by designing creative solutions. Healthcare is one of the primary sectors that we study. It is quite ironic and, in a strange way, fascinating that I recently found myself as the main «persona» or recipient of the very services that my students aim to improve.

Now back to Legevakten. Upon arrival I was asked a couple of quick Covid-related questions and was

swiftly taken in for further evaluation. It was five minutes after meeting the doctor that my heart stopped due to the myocardial infarction and arrythmia I was suffering. I was successfully resuscitated and rolled into an ambulance where a couple of young men explained to me what was going on. I could see the stress in their eyes, but their level of acute concentration and crystal-clear communication was incredibly reassuring.

We drove for what seemed like only a minute and arrived at Haukeland where the world-class heart surgeon, Anja Øksnes, and her team of around 10 doctors and nurses were diligently waiting. They had already been briefed on my situation and were on their toes ready to go like special-forces soldiers prepared for battle.

And battle they did. During the surgery to unblock my left ventricular artery, my heart stopped another three times. I was completely awake and lucid for most of the operation, which enabled me to get a sense of the inspiring collaboration and teamwork at play in that operating room. I’ve researched high-performing teams

for almost twenty years (at Stanford University, Silicon Valley startups, and multinational corporations), and I can say with conviction that the cohesion, trust, and decisiveness of Anja and her team were flawless.

Once stable, I was taken to the ICU where my recovery began. Here I was attended to by some of the most caring, compassionate, and dedicated human beings I’ve had the privilege to meet. The team of nurses there, and at the Heart Ward where I was eventually transferred, took care of my every need—24/7—including helping me breathe, eat, drink, wash, urinate, sit, and eventually walk, all while retaining a refreshing sense of humor and lightheartedness. The best way I can describe how they made me feel was as if I were catered to by some of my closest family members. In a very bizarre way, my week-long stay at Haukeland turned out to be one of the most lovely and unforgettable experiences of my life, despite the obvious pain and fear involved with such an event.

A week after my heart attack, on International Nurses Day, I walked out of the hospital. I felt strangely invigorated and taken over by a profound sense of appreciation for the deep human interdependence we are all a part of, and especially for my adopted country, Norway. I also thought about what this situation would have represented financially if I were still living in the U.S. where, according to a recent study, 45 percent of cardiovascular-disease patients under 65 years old experience financial hardships from medical-care expenses, and one in five can’t afford to pay their leve at all.

I’m now back home with my wife and four-year-old daughter feeling truly blessed to have been given the opportunity to live again. It is impossible to put into words how grateful I am to every single healthcare worker who took part in my treatment. It is my sincere hope that this short article helps to highlight the truly inspiring and invaluable work they do for our community.