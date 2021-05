Ingen fleire utfordringar, takk!

Midt i verdas alvorlegaste krise på årevis kan det sjå ut som det her heime har brote ut ein realitypandemi.

Foto: Matti Bernitz / TV 2

Øyvind Ugulen Nesbyen

Medan ei høgst verkeleg utfordring går for fullt utanfor stoveglaset, sit vi koronafast inne i sofaen og ser på Per Heimly som slit med kondisen, Ole Lukkøye som slit med sausen sin og John Arne Riise som slit med Espen Thoresen.

I «Kompani Lauritzen» skal deltakarane liksom førebu seg til krig, gjennom eit openbert slitsamt jegerskuleprogram.

«Det står berre på di eia viljestyrke», seier Dag Otto til deltakarane – men like mykje til oss som sit der med potetgull og vinkartongen og kjenner litt på det med viljestyrke. Og «det umulie tar berre litt længer ti».

Dessutan har de Norges beste produksjonsteam på sikring og kan seie «no play» eller «har vondt i armen» når som helst, kan han legge til, og så var det umogelege umogeleg likevel. Super underhaldning er det. Men det er vel relativt sett like langt unna det å vere i krig som å sitje i ein saccosekk og ete ostepop og spele Playstation?

New York-ironikar og forfattar Fran Lebowitz heldt fram i det fornøyelege portrettintervjuet med Martin Scorsese, den enkle, men tankevekkande påstanden at ei utfordring som er frivillig, er inga ekte utfordring. Om det så er å klatre naken og baklengs utan sikring til Mount Everest, er det berre ei førestilt utfordring så lenge du har valt det sjølv.

Foto: Privat

Dersom målet ikkje eigentleg er å ta sjølvmord på ein oppsiktsvekkande måte, vil du ha teke forholdsreglar og lagt ein plan for gjennomføringa. Og om det verste skulle skje, vil du også ha tatt høgde for det.

Ekte utfordringar har ikkje manuskript eller ein plan. Dei kjem uventa, ubedt og ofte djupt urettvist. Livet er for dei fleste fullt nok av slike.

Det er uråd og trene seg opp til å tole desse, for du veit ikkje kva som vil skje.

Når kreftdiagnosen slår ned som ei bombe, hjelp det ikkje å ha overmanna høgdeskrekken sin. Norge anno 2021 er kanskje det samfunnet gjennom tidene som har kunna beskytta borgarane sine best. Det har vi igjen sett under covid-19.

Er det derfor vi har blitt so frykteleg opptekne av å konstruere kunstige utfordringar for oss sjølv og kvarandre?

Vi klatrar formålslaust opp og ned fjellstup, spring milevis i sump og myr, går motbakkar slepande på traktordekk og syklar rundt i gjørme, kyradrit og steinrøys.

Vi hoppar som lemen ut frå fjell og fly, og går endelause masseskirenn med gnagsår, glipptak og diaré, i hopetal som oppskremde gnuflokkar i kalvbeint driv innover fjellheimen.

Og vi synest det er digg!

Men dersom noko hadde tvinga oss til dette, til dømes fordi vi var på flukt frå livsfare, ville vi då omfamna dette som herlege adrenalinkick og tenkt det er dette som får meg til å føle at livet gir meining?

Ville vi stoppa på ein fjelltopp mot grensa til Sverige og sendt ein selfie med teksten «1112 moh. – takk Putin for at du ’motiverte’ oss til dette!»

#utpåfluktHeiltsjukt

#livetoverlevesbestute»

Eg veit det ikkje, men eg vil ikkje tru at Jan Baalsrud hadde stort behov for å overnatte utandørs på vinterstid etter krigens slutt.

Vi har alle møtt coachen og motivatoren. På ein introvert og hangoverprega dag to av jobbseminaret står han framfor deg og kollegaene dine.

Proppfull av C-vitamin, søvnoverskot og sjølvtillit messar han om å utvikle seg sjølv og ta utfordringar. Og så det verste – kome ut av komfortsona!

Du sit urørleg og stiv som om du har ein lett lettenneleg bombevest under kurs-skjorta, og fryktar at han brått skal be deg ta i mot ein ball, syngje ein song eller seie ein positiv ting om ein kollega eller enda verre – deg sjølv. Ei såkalla utfordring som skal gjere deg ekstra klam i komfortsona! Og det frå ein person som sjølv ikkje berre er superkomfortabel med å gjere kva som helst framfor eit publikum, men som reint elskar det!

Ei utfordring for denne personen vil jo heller vere å roe seg ned eit par hakk og sette seg lengst bak i salen.

Foto: Espen Solli / TV 2

I størstedelen av verda prøver folk desperat å kome seg inn i ei komfortsone – om enn berre for ei lita stund. Dei gjer kva som helst for å sleppe unna alle utfordringane dei har fått kasta brutalt og motvillig på seg.

Her hjå oss pungar vi ut og brukar heilag fritid på å få lov til å slite og kave heilt inntil smertegrensa. Vi leiger profesjonelle plageånder til å gjere sosiale samlingar so ukomfortable som mogeleg – før belønninga i form av champagne i jacuzzien, ein treretters og fri bar kan løysast ut. Og teambuildinga verkeleg kan kome i gang.

Kan hende eit tips for å bremse på innvandring for dei som vil det, er å vise Thomas Alsgaard frå «Skal vi danse» og fortelje at dette, kjære Mohammed, er eit program du må gjennom før du kan få statsborgarskap i Noreg.

Her i landet er det nemleg viktig å ta utfordringar!