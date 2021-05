Elsparkesyklene avslører et større problem for Bergen

Barn og unges forsøk på å gjenerobre deler av byen blir møtt med kriseerklæringer fra voksne.

Barn og unges bruk av elsparkesykler er tegn på et frihetsbehov, mener innsenderen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Christer M.L. Bendixen Barnehagelærer og leder for Laksevåg Venstre

Jeg er født i Bergen og har bodd mesteparten av livet mitt her, men jeg er oppvokst i Lillesand - en liten by på Sørlandet.

Som tiåring på sykkel hadde jeg hele byen foran meg. Jeg syklet overalt – til skolen, til speiderhuset i sentrum, og til venner på andre siden av byen.

Siden jeg flyttet tilbake til Bergen, har jeg tenkt mye på hvordan det må være å vokse opp her, og hvor sjelden jeg har sett barn i gatene på sykkel.

Christer M.L. Bendixen Foto: Privat

En gang på nittitallet ble Georg Johannesen intervjuet om barndommen sin. «Bergen har vært en fantastisk barnevennlig by», sa han. Han forteller om hvordan de løp rundt Store Lungegårdsvann og om hvordan hele byen var i bruk som en eneste stor lekeplass. Det er tydelig at på den tiden hadde barn i Bergen et helt annet eierskap til byrommet.

Det er jo, mildt sagt, annerledes i dag. Bilene har tatt over for mange tiår siden. Barn og unges forsøk på å gjenerobre deler av byen til transport, lek og annen kreativ virksomhet har blitt møtt med skepsis og forbud fra voksenverdenen, som da vi la ned forbud mot rullebrett på slutten av 1970-tallet.

Men lysten er der ennå, behovet for denne friheten er der ennå. Det har nok en gang blitt tydelig med disse elektriske sparkesyklene - og nok en gang strømmer voksne til for å erklære krise.

Denne gang håper jeg at vi kan trekke en annen konklusjon. Altså ikke at dette er et problem som er løst ved at barna igjen underkaster seg hensynene til voksenverdenen, men at vi endelig forstår at byen må gjøres barnevennlig igjen.

Det handler om å dyrke de gode nabolagene, det handler om lekbare parker, lunder og lekeplasser. Og så handler det også om å legge til rette for at barn kan transportere seg selv.

Ikke nødvendigvis ved å slippe tiåringene til på elsparkesykler, men ved å bygge infrastruktur for sykling, skateboard, hoverboard og alt annet. Trygg infrastruktur, slik at foreldrene tør å slippe barna ut på den.

Det er fullstendig mulig å få til. Se bare til Nederland, hvor til og med storbybarn transporterer seg selv på sykkel. Forskjellen er at på 70-tallet var det nettopp barna som var motivasjonen for bygging av sykkelveier, mens det i dag er mer av klimahensyn. Da er ingen selvfølge at vi husker barna oppi det hele.

Byrådet har store ambisjoner for utviklingen av byen og skriver i plattformen sin at de vil prioritere barn og unge. Jeg håper det betyr at de vil begynne å gi Bergens barn litt av den friheten som jeg opplevde i Lillesand, og som barn i Bergen også hadde den gangen da byen var barnevennlig.