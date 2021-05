Er politikk viktigere enn helse?

Mens Oslo vaksinerer 45-åringer, venter 60-årige bergensere fortsatt på vaksine. Det er vanskelig å forstå.

Korona er mye farligere for 60-åringer enn for yngre folk. Da er det besynderlig at myndighetene prioriterer Oslo, der 45-åringene snart er ferdig vaksinerte, synes Robert Næss. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Robert Næss Siviløkonom, Bergen

Selv om smitten er jevnt fordelt, er det de eldre som rammes hardest av koronaviruset. Basert på tallene til FHI finner jeg at en 60-åring har 80 ganger så høy sannsynlighet for dødelig utfall som en under 40.

I lys av dette virker det besynderlig at myndighetene prioriterer Oslo, som snart er ferdig med 45-åringene, når Bergen så vidt er begynt på 60-åringene.

Det er nemlig en klar sammenhengen mellom alder og covid-19-assosierte dødsfall. Det er svært få yngre som har dødd, og det er 80 ganger så høy insidensrate for 60-åringer som for dem under 40.

For 50-åringer er det vel 25 ganger så mange, og selv 40-åringene har klart høyere forekomst. Når en ser på tilsvarende tall fra Sverige og andre deler av verden, finner en samsvarende tall.

En 60-åring har 80 ganger høyere risiko for å dø av korona enn en under 40 år, skriver Næss. Foto: Tall fra SSB og FHI, innsenderens egen sammenstilling

Det er fortsatt mer smitte i Oslo enn i Bergen og i resten av landet. I skrivende stund har Oslo de siste 14 dagene hatt et smittetrykk på 137 pr. 100.000 innbyggere, Bergen på rundt 75, mens landet som helhet har like over 100. Hva betyr dette? Ja, det forteller oss at det er mer sannsynlig å bli smittet i Oslo.

Dette tallet er likevel beskjedent sammenliknet med at en 60-åring blir mer alvorlig rammet av viruset. Dersom en har fokus på liv, så er matematikken enkel. Med en 80 ganger så høy dødelighet er ca. 80 prosent høyere smitte svært lite. For ordens skyld kan det være greit å påpeke at 80 ganger også kan omtales som 8000 prosent høyere.

I dag er de fleste bydelene i Oslo allerede i gang med å vaksinere 45-åringene. Det betyr at når den vedtatte omfordelingen skal starte i juni, så er trolig Oslo ferdig med de fleste 45-åringene.

I Bergen og resten av landet holder vi på med dem som er langt eldre. Hva betyr det? Jo, hvis regjeringen og FHI hadde stått på at de over 45 år skulle prioriteres, måtte Oslo gi fra seg et betydelig antall vaksinedoser til resten av landet.

Da hadde nok Raymond laget et skikkelig rabalder. Det er dog vanskelig å forstå hvorfor FHI plutselig ikke lenger er så bekymret for å redde liv.