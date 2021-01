Innfør klippekort på bussen!

Trond Wathne Tveiten (MDG) slår et slag for å få gjeninnført klippekort på bussen, også i Skyss-appen.

Trond Wathne Tveiten MDG-politiker

I sommer var jeg optimist med hensyn til koronasituasjonen og kjøpte derfor et halvårskort på bussen. Dessverre endte jeg opp med å bruke kortet ganske lite. I likhet med mange andre har jeg forsøkt å unngå smittefaren tilknyttet offentlig transport så mye som mulig. Dessuten er det mange av oss som har fått færre oppdrag på jobb på grunn av reduserte åpningstider eller midlertidig nedstenging. Disse grunnene har ført til et redusert behov for å ta bussen.

Mange av oss er avhengige av kollektivtransport i det daglige liv, men for mange er det nok kun i enkelte faser at man bruker disse tilbudene ofte – også utenom uvanlige situasjoner som koronakrisen.

Jeg endte jeg opp med å bruke halvårskortet ganske lite, skriver Trond Wathne Tveiten (MDG) Foto: Camilla Glaister

Jeg vil derfor slå et slag for å få gjeninnført klippekort på bussen. Med en slik ordning vil folk som i dag ikke ønsker måneds- eller halvårskort, fortsatt kunne spare litt penger, og folk som ønsker å bruke mer kollektivtransport, vil få seg et lite spark bak med hensyn til å kjøpe seg busskort.

En slik ordning bør være enkel å legge til i Skyss-appen og bør innføres umiddelbart.