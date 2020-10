Barna fortjener en lekende, drømmende skole

15 år med disiplindugnad er nok. Det er på tide å gi barna en mer utforskende skole.

I offentlig skole må elever lære seg en rekke regler for oppførsel og egenvurdere læreplanmål helt fra 1. trinn. På Steinerskolen, der dette bildet er tatt, er det en mer lekende start. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Simon Malkenes Lektor

Jonas kunne ikke lese, skrev Jens Bjørneboe. Han ville ha et oppgjør, ikke bare med skolens salamandere, men med det mekaniske, lydige mennesket som muliggjorde de totalitære regimene i det 20. århundre.

Med «Jonas» var Bjørneboe i forkant av tidsånden og bearbeidelsen av det tyske sivilisasjonssammenbruddet. Han var ikke alene. Tenkere som Karl Popper, Hannah Arendt og senere Michel Foucault undersøkte forhold mellom makt og kunnskapsproduksjon i samfunnets strukturer.

Andre så innover og åpnet ny forståelse av barns livsverden, lekens rolle i barnesinnet og hvordan oppvekst preger livet.

I Norge skrev Hans Skjervheim i samme ånd. Det førte frem til positivismestrid og endring i norsk pedagogikk, også med det formål å lære av de verdenshistoriske hendelsene i forrige århundre.

Dårlige resultater i den første PISA-undersøkelsen brakte forestillinger om disiplinering tilbake, skriver lektor Simon Malkenes. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Ironisk nok var det nettopp gutters leseferdigheter som ble valgt som overskrift da den første PISA-undersøkelsen kom i 2001, nasjonen var nå en skoletaper. Det gjorde at konservative forestillinger om disiplinering av barn steg opp fra dypet. En trodde at skoletaperen truet velferdsstaten og nasjonens fremtidige konkurransekraft.

Men barna var jo ikke mindre intelligente, nei, problemet var den progressive pedagogikken som ga kaos, bråk og uro, mente en. Derfor lærte barna ikke det de skulle. Det andre PISA-sjokket ble derfor lansert som: «Norske skoleelever på bråketoppen. Clemet varsler disiplin-dugnad» (VG 07.12.2004). Årsaken var manglende disiplin.

I serien «SJOKKTALLENE I SKOLEN» ble problemet utdypet dagen etter. Der forklarte to eksperter, Thomas Nordahl og Erling Roland, at vi i Norge har en litt naiv tro på at stor frihet gjør at elevene trives og oppfører seg bra. Dette er et samfunnsproblem, sier de, for krav til høflighet og folkeskikk bør oppjusteres.

Det skal være oppstilling utenfor klasserommet før hver time, elevene skal stå ved pultene og hilse, og de skal reise seg for en voksen. Kommer en for sent, blir det parade, det vil si oppmøte tidligere enn de andre.

Disiplindugnaden vil redde nasjonen, velferdsstaten og fremtiden, tenkte en. Disiplindugnaden ble til dagens skole, Kunnskapsløftet.

Derfor rommer navnet Kunnskapsløftet også at den disiplinerende pedagogikk vil gi riktig kunnskap gjennom disiplinering, belønning og straff. Den fremmer lydighet og selvdisiplin, og den er standardisert, testbar og lik for alle.

Det har gjort at selv førsteklassinger måtte følge detaljerte regler for oppførsel, drive egenvurdering og jobbe mot læreplanmål de ikke forstår. Økt læringstrykk har en kalt det, når seksåringene må sitte i ro timevis i strekk.

For å sikre Norges konkurransekraft på det globale markedet, må disiplindugnaden erstatte den progressive pedagogikken som gir kunnskapsrelativisme, kunnskapstap, umoral og forfall og barn som stiller spørsmål ved autoriteter.

Løftet er en lovnad fra foreldregenerasjonen til barna i skolen, der de voksne disiplinerer barna til å bli selvstendige i en usikker verden full av konkurranse. Løftet går også fra en lavere moralsk tilstand der barn uten selvdisiplin blir løftet til et høyverdig og bedre liv ved å bli humankapital, vår viktigste ressurs, i den globale konkurranse.

Slik blir konkurranseordenen gjenopprettet og videreføring av lydighet mellom generasjonene sikret. Slik er disiplindugnadens innramming. Disiplindugnaden er derfor også en gjenreising av en konservativ moral som også Bjørneboe kritiserte i Jonas.

Jens Bjørneboe (1920–1976) var selv lærer i Steinerskolen. Hans roman «Jonas» ble starten på en omveltning i norsk skole. Nå er det på tide å vende tilbake til Bjørneboes lekende, drømmende skole, mener Malkenes. Foto: NTB

Men Bjørneboe ga også et alternativ, i barnets indre liv, i Jonas’ drømmer. Den lille gutten lar hjernen tegne rike bilder i et magisk univers der alt er mulig. Bjørneboes vare og varme beskrivelser av drømmene er ikke tilfeldig.

Det var Bjørneboes poetiske bilder som viste at Jonas en dag ville overkomme sin ordblindhet. Gjennom drømmene og ordblindheten gjorde Bjørneboe gutten til en mytologisk helt som kunne vinne verden, slik alle barn drømmer om å være konge i sitt eget rike.

Jonas var starten på en omveltning i norsk skole, en omveltning som disiplindugnaden forsøkte å reversere. Mye står derfor på spill i norsk skole de neste årene.

Men jeg tror Bjørneboe fortsatt har rett. Barna fortjener en lekende, drømmende og utforskende skole der de minste ikke skal gå i takt. Bare slik kan skolen gi barna muligheten, når de en gang blir voksne, til selv å forme deres egen verden, i deres egen tid, slik de selv vil ha den.

Innlegget er basert på foredraget Salamandertesten ved Nasjonalbiblioteket 12.10.2020.