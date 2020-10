Fem spørsmål og svar om skrantesyke

Før det tas beslutninger om håndtering av det mulige utbruddet på Hardangervidda, må kunnskapen om skrantesyke i reinsdyr bli bedre.

Publisert Publisert Nå nettopp

Reinsdyr som blir smittet av skrantesyke, dør i løpet av få uker eller måneder. Typisk for sykdommen er at dyret går ned i vekt, skjelver og har ukoordinerte bevegelser. Sykdommen ble nylig påvist i villrein på Hardangervidda. Foto: Arne Nævra (arkiv)

Debattinnlegg

Ole-Bjørn Tysnes Spesialist i nevrologi, professor dr.med.

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Takk til BT Magasinet, som publiserte en balansert artikkel om skrantesyke i reinsdyr 4. oktober. At dette er en viktig problemstilling, kan illustreres med at det i 2016 ble besluttet å utrydde alle reinsdyr i «Nordfjella» (stammen nord for Hardangervidda), i et forsøk på å få kontroll over sykdommen.

Det er planlagt å bygge opp en ny stamme etter fire år. Når det nå er påvist et tilfelle av skrantesyke hos reinsdyr på Hardangervidda, vil det bli en ny diskusjon om tiltak.

Les også Her kommer Jarle og Reidun hjem fra årets reinjakt. – I verste fall er dette vår siste.

1. Hva er skrantesyke?

Det er en såkalt prionsykdom, som oppstår når nerveceller ikke klarer å bryte ned cellenes prionprotein. Vanligste prionsykdom hos mennesker er Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD).

I mennesker forekommer sykdommen med frekvens på cirka 1–2 pr. million pr. år. Sykdommen kan oppstå sporadisk (klart vanligst), kan være arvelig (cirka 10 prosent) og kan være overført fra en person som allerede har sykdommen (svært sjelden).

Skrapesyke er prionsykdom i sau. Skrantesyke er prionsykdom i blant annet reinsdyr.

2. Kan den smitte til mennesker?

Skrantesyke (chronic waisting disease) har forekommet i ville dyr i Nord-Amerika i en årrekke. Forekomsten har vært økende. Det har ikke vært økende forekomst av CJD i denne perioden.

Det har vært gjort forsøk på overføre skrantesyke til mus med prionprotein med samme struktur som hos mennesker. En har ikke klart å overføre sykdommen.

Mest sannsynlig er det pr. i dag lav risiko for at skrantesyke kan overføres fra reinsdyr til mennesker. Normalt er det en sterk barriere for overføring av prionsykdom fra dyr til mennesker. Unntaket var kugalskap, som viste seg å kunne spres til mennesker som en variant av Creutzfeldt–Jakobs sykdom.

Les også Smittsom skrantesyke bekreftet hos villrein på Hardangervidda

3. Kan skrantesyke smitte fra reinsdyr til husdyr?

CJD hos mennesker er en smittsom sykdom, men kan kun smitte ved kontakt med nervevev. I praksis vil således CJD ikke være smittsom for mennesker. Unntaket er i sykehus, dersom det gjøres kirurgiske inngrep på pasienter med CJD. Smitte på denne måten har aldri vært oppdaget i Norge.

Mens det smittsomme prionproteinet i mennesker i all hovedsak er lokalisert til sentralnervesystemet, vet en at prionproteinet ved skrantesyke (data fra USA) kan utskilles i urin og avføring. Det blir da mulig at det kan forekomme smitte fra et reinsdyr til et annet, og eventuelt også til husdyr. Vi vet imidlertid ikke i dag om skrantesyke har spredd seg på denne måten til reinsdyr, og det er ikke kjent at skrantesyke har ført til skrapesyke hos sau.

Ole-Bjørn Tysnes er professor i medisin og ekspert på nervesystemet. Foto: Marit Hommedal

4. Er skrantesyke arvelig?

Sykdommen oppstår som nevnt ved at prionproteinet ikke lar seg bryte ned. Årsaken er at det over tid skjer en strukturell forandring i proteinet, og nedbrytningen blir da forsinket. Etter hvert hoper proteinet seg opp, og nervecellene dør.

Strukturen i prionproteinet avgjør proteinets stabilitet. Hos mennesker finnes det nedarvede varianter som reduserer stabiliteten, og er årsak til arvelig CJD.

I chronic waisting disease er det påvist flere genetiske varianter i prionproteinet. Noen varianter synes mer resistente mot prionsykdom enn andre. Vi vet pr. i dag ikke om skrantesyke reinsdyr hører til bestemte genetiske undergrupper.

5. Hvordan bør sykdommen håndteres?

Før det tas beslutninger om hvordan en skal håndtere det mulige utbruddet på Hardangervidda, må kunnskapen om skrantesyke i reinsdyr bli bedre. Mange gode tiltak er allerede gjennomført. Det tas i dag prøver av alle felte dyr for påvisning av mulig skrantesyke.

Kunnskap om genetikk ved skrantesyke i reinsdyr vil kunne bidra til at det ikke blir aktuelt med så omfattende tiltak på Hardangervidda, som i den nordlige ville reinsdyrstammen.