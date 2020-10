Gjør munnbind obligatorisk!

Et enkelt og billig tiltak å iverksette.

Munnbind ved nærkontakt bør være obligaotorisk for alle som arbeider innenfor helse og omsorg i Bergen kommune, mener Hallstein Mjelde. Foto: Silje Katrine Robinson

Hallstein Mjelde Bergen

Enmetersregel og bruk av munnbind har sammen med god håndhygiene vært de tre viktigste tiltakene som er satt i verk knyttet til den pågående covid-19-pandemien. Vi oppfordres til munnbind på busser og tog, og skal vi på en flyreise, kommer vi ikke engang om bord uten å bruke munnbind.

I løpet av de siste par månedene har jeg av forskjellige årsaker både vært hos min fastlege og hatt behandling hos fysioterapeut. Ingen av dem brukte munnbind.

Heller ikke på venteværelse var det bruk av munnbind og det var heller ikke lagt til rette for ekstra avstand mellom pasientene.

Jeg har gjennom hele covid-19-perioden også vært støttekontakt for en pleietrengende person på et kommunalt omsorgshjem. Der er fysisk nærkontakt med ganske mange personer knyttet til stell og andre behov ikke til å unngå. Heller ikke der benyttes det munnbind blant personalet.

Når jeg etterlyser årsaken til at det ikke benyttes munnbind på institusjonen, får jeg til svar at man følger kommunale retningslinjer. Tar jeg kontakt med talsperson fra kommunen får jeg til svar at man følger sentrale retningslinjer. Fra FHI får jeg tilbakemelding på at de har så mye å gjøre at de ikke kan svare privatpersoner.

På fly er munnbind obligatorisk. Hvorfor ikke innen helse og omsorg? Foto: Vidar Ruud (arkiv)

Bergen kommune har tidligere vist både handlekraft og vilje til å innføre egne tiltak der man ser dette er nødvendig eller vil ha en god effekt mot pandemien. Innenfor kommunen har vi også hatt landets høyeste andel av dødelighet innenfor et enkelt sykehjem, det er ingen som ønsker gjentakelse av dette.

Det å innføre munnbind som obligatorisk for alle som arbeider tett med pasienter innenfor alle deler av helse og omsorgstilbudet i kommunen, burde være et enkelt og billig tiltak å iverksette.

Jeg vil utfordre Bergen kommune til straks å innføre munnbind som obligatorisk ved nærkontakt for alle som arbeider innenfor helse og omsorg i Bergen kommune.

Alternativt vil jeg be om at det forklares for meg og andre hvorfor man anser at risiko for smitte fra og til helsepersonell, som arbeider tett med til dels syke og svekkede mennesker, er mindre på en institusjon eller legekontor enn på Bybanen og Oslo-flyet.