Byrådet har mistet bakkekontakten

Nok en gang skal bilistene fungere som Aps melkeku.

Publisert Publisert Nå nettopp

Parkering på gaten og i boligsoner skal bli 15 prosent dyrere. Det får Marte Monstad (Frp) til å reagere. Foto: Rune Sævig

Marte Monstad Bystyrepolitiker (Frp)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

På tirsdag la byrådet frem sitt forslag til budsjett for 2021. Der er det foreslått kutt i eldreomsorgen, økte avgifter og skyhøy eiendomsskatt. Samtidig er det satt av enorme summer til grønn symbolpolitikk og økt byråkrati.

Det skulle være unødvendig å minne byrådet på at koronakrisen har rammet folk og næringsdrivende hardt. Mange bedrifter har gått konkurs, og enda flere sliter med å betale regninger. Helt siden midten av mars har bergenserne deltatt i dugnaden for å bekjempe viruset. Det har kostet dyrt.

Les også Dette betyr bybudsjettet for din økonomi

Da er det påfallende at byrådet ikke tar sin del av ansvaret. Bare på finansbyrådens egen avdeling har byråkratiet vokst med over 10 prosent de siste årene. Men det er det ingen som skammer seg over.

Til neste år skal nemlig den nyetablerte klimaetaten få fem nye ansatte.

Det grelleste eksemplet på offentlig sløsing er likevel oppkjøp av private barnehager. De neste to årene er det foreslått å bruke 100 millioner kroner på såkalt «strategisk kjøp av barnehager».

For en prislapp på 85 millioner kroner skal det også etableres bilfrie bydeler.

Prisene på gateparkering skal økes med 15 prosent. Det samme vil gjelde for boligsoneparkering. Foto: Odd E Nerbø

Dette byrådet har ikke bare tatt for mye Møllers tran, de har mistet bakkekontakten fullstendig.

Dessverre er det ikke bare pengebruken som er vanvittig. For å skaffe mer inntekter til bykassen, foreslår byrådet å øke parkeringsavgiften dramatisk. Prisene på gateparkering skal økes med 15 prosent. Det samme vil gjelde for boligsoneparkering. Fra 1. januar vil det også bli dyrere å parkere i Klostergarasjen, Bygarasjen og andre kommunale parkeringsanlegg. Nok en gang skal altså bilistene fungere som Aps melkeku.

I desember skal Fremskrittspartiet legge frem sitt alternative budsjettforslag. Jeg gleder meg til å vise et budsjett som prioriterer skikkelig mat til byens eldre og som kutter i byråkrati, skatter og avgifter.