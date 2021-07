Gatekunstneren AFK har et viktig budskap

Tausheten om overgrep mot palestinerne må brytes.

Dette maleriet av gatekunstneren AFK på en lekeplass i Bergen skapte reaksjoner og ble senere malt over. Foto: Odd E. Nerbø

Torstein Dahle Leder i Ship to Gaza Norway

Gatekunstneren AFKs veggmaleri av den jødisk-ortodokse gamle mannen som støtter palestinerne, har et viktig budskap, som AFK formulerte slik: «Det finnes mange jøder i verden som kjemper for det palestinske folkets grunnleggende menneskerettigheter.»

Det kan jeg bekrefte. Jeg samarbeider daglig med jøder som har viet store deler av sitt liv til kampen for det palestinske folkets grunnleggende menneskerettigheter. En av dem heter Zohar Chamberlain Regev. Store deler av hennes slekt ble utryddet under Holocaust.

Hun sier det slik:

– Først og fremst som medmenneske, men også som en israeler av jødisk opprinnelse, er jeg forferdet over hva Israel gjør i Palestina generelt og Gaza spesielt. Ofte hører jeg spørsmålet «Hvordan kunne verden være tause under Holocaust?». Nå vet vi hvordan. Vi må sto opp for våre palestinske søstre og brødre i Gaza for å redde vår egen medmenneskelighet.

Å bryte tausheten er avgjørende viktig. Vi tror kanskje at vi i Norge er vel informert om hva som skjer mellom Israel og palestinerne. Dessverre: Norske medier er knugende tause om Israels daglige terrorisering av de to millionene palestinere – halvparten barn – som er innesperret i Gaza. Selv har jeg arbeidet spesielt tett med situasjonen for Gazas fiskere.

I snitt skyter israelsk marine daglig på dem, ifølge tall samlet inn av FN, innenfor den sonen som Israel har fastsatt. Noen blir såret og av og til er det en som blir drept. Motorer skytes i stykker. Båter blir skadet, av og til konfiskert.

Fiskere trues til å kle seg nakne og svømme til kanonbåten der de blir arrestert, brakt til Ashdod for «forhør» uten at det fremsettes anklage, og så sluppet fri. Israel har lyktes med å ødelegge fiskerinæringen, slik blant annet den israelske menneskerettsorganisasjonen B’Tselem har dokumentert.

Tidligere bystyrerepresentant for Rødt i Bergen, Torstein Dahle, er sterkt kritisk til medienes dekning av situasjonen i Gaza. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

NRK, som av Stortinget er gitt et særlig ansvar for å holde det norske folk oppdatert, praktiserer total taushet om dette. Andre norske medier er nesten like ille. Det samme gjelder de stadige angrepene på Gazas bønder.

Den anerkjente israelske menneskerettsorganisasjonen Gisha, som blant annet støttes av Norges utenriksdepartement, kom i forrige uke med en rapport der de tok opp situasjonen for Gazas fisker og bønder.

I tillegg til at de daglig blir rammet av Israels militære angrep, rammes spesielt bøndene hardt av at Israel effektivt blokkerer eksport fra Gaza – en blokade som selvsagt er helt uten sikkerhetsmessig betydning.

Gisha skrev det slik: «Blokaden av varer fra Gazastripen, som Israel fortsetter med selv én måned etter at våpenhvilen ble avtalt, er sterkt ødeleggende for jordbruksnæringen på Gazastripen og dens økonomi».

Gisha peker på at dette er en folkerettsstridig kollektiv avstraffelse av palestinerne på Gazastripen. Total taushet i norske medier.

Hvis folk fikk vite om Israels daglige terrorisering av folk i Gaza, ville de også vite at utsagnet «Israel må ha rett til å forsvare seg» i virkeligheten er det samme som å si «overfallsmannen må ha rett til å forsvare seg». Kunnskap om hva som faktisk skjer, er avgjørende for at folk skal kunne vurdere selv.

Den massive tausheten er et mektig redskap. Å skjule at store deler av verdens jøder er helt uenige i Israels politikk overfor palestinerne, er en del av fortielsen. Det er dette AFK peker på med sitt maleri. Jøder er som alle andre, med egne vurderinger og egne meninger.