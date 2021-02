Gje ekstrapoeng for nynorsk!

Henrik Aasheim (H) kan no følgje opp føremålet frå språklova.

Noreg har lang tradisjon for å bruke opptakssystemet i høgare utdanning til å nå ulike politiske mål, påpeiker Peder Lofnes Hauge. Foto: Jannica Louto

Peder Lofnes Hauge Leiar i Noregs Mållag

Det bør løne seg å velje nynorsk. Difor bør forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) gje vidaregåande skuleelevar med nynorsk som hovudmål ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning.

Denne våren skal han sende framlegg om ny lov om universitet og høgskular på høyring. Det kviler eit tungt ansvar på Asheim for å følgje opp føremålet frå språklova han og regjeringskollegaene hans sende til Stortinget i fjor. Der slår dei fast at norsk skal sikrast som samfunnsberande språk, og at det offentlege har eit særleg ansvar for å fremje nynorsk som det minst brukte språket.

Universitets- og høgskulelova kan også bøte på det skeive tilhøvet mellom nynorsk og bokmål i vidaregåande skule. Det kan Aasheim bidra til gjennom aktivt å favorisere nynorskelevane.

I dag kan ein ved opptak til høgare utdanning få ekstrapoeng for realfag, framandspråk, fullført folkehøgskule, militær- eller sivilteneste, alder og kjønn. Det siste er i NOU 2020:3 Ny lov om universitet og høyskoler føreslått fjerna frå forskrifta.

Det er ikke like lett å vere nynorskelev som bokmålselev, skriv Peder Lofnes Hauge. Illustrasjon:NTB / Shutterstock

I Noreg har vi lang tradisjon for å bruke også opptakssystemet i høgare utdanning til å nå ulike politiske mål, noko smørbrødlista av ekstrapoeng ovanfor viser. Den nemnde NOUen understrekar dette når dei skriv at det heng saman med «politiske mål og et ønske om å stimulere elever til å ta visse fag fremfor andre».

Det er ikkje mange år sidan styresmaktene gav tilleggspoeng for elevar som valde eit tredje framandspråk. Tida er overmoden for også å stimulere elevane til å velje – og halde på – heimespråket.

Det er ikkje like lett å vere nynorskelev som bokmålselev. Verken læremiddelsituasjonen eller lærarkompetansen er tilfredsstillande. Når ein endåtil har vurderingskriterium som fremjar målbyte frå nynorsk til bokmål, er det ikkje rart at nær halvparten av elevane med nynorsk i grunnskulen byter til bokmål på vidaregåande.

Den nye språklova – som Stortinget handsamar i desse dagar – må markere eit språkpolitisk taktskifte, og alle statsrådar må ta ansvar for sine felt. Det er summen av alle små og store tiltak som fremjar nynorsk som på sikt vil jamne ut det skeive tilhøvet mellom språka våre. Ekstrapoeng for nynorsk vil vere eit offensivt pionertiltak i arbeidet med å stogge språkskiftet frå nynorsk til bokmål i vgs.

Regjeringa har sagt at det må til. Om Asheim nyttar dette høvet og viser det i praksis, skal han få to ekstrapoeng i boka mi.