Sløsesjokk fra byrådet

Blindet av ideologi kjøpte de en barnehage de ikke klarer å åpne. Det har en kostnad for oss alle.

Eivind Nævdal-Bolstad (H) er kritisk til byrådets oppkjøp av private barnehager i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Eivind Nævdal-Bolstad Bystyrerepresentant for Høyre

NRK har suksess med tv-serien «Sløsesjokket». I Bergen trenger vi ikke rikskringkastingen for å la oss sjokkere over sløseri. Det holder i bøtter og spann å følge Ap-byrådet.

Bergen styres av et historisk svakt byråd. Det har en kostnad for oss alle, fordi de holder seg flytende gjennom ideologisk symbolpolitikk. Det er nesten som man kan høre lyden av millionene som renner ut i sluket.

Byråd Endre Tvinnereim (bildet) har vist at oppkjøp av barnehager ikke er hans sterkeste side, mener innsenderen. I bakgrunnen: Damsgårdssundet barnehage, som byrådet ennå ikke har klart å åpne. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

I fjor hindret byrådet en privat barnehage å starte opp i Damsgårdssundet. Deretter brukte byrådet 40 millioner kroner på å kjøpe opp samme barnehage. Om byrådet hadde latt den starte opp, hadde beboere i Damsgårdssundet hatt plass for sine barn i 2019.

Nå kan vi lese i BT at kommunen utsetter åpningen på nytt. Kommunen sier nå at det er «utfordringer med utformingen av barnehagen».

Først er man blindet av ideologi. Deretter kjøper man en barnehage som man ikke klarer å åpne. Det er fullstendig parodisk. Nå utsettes åpningen til minst tre år etter at barnefamiliene ble lovet barnehageplass.

Byråd Endre Tvinnereim har tidligere vist at oppkjøp av barnehager ikke er hans sterkeste side. Til tross for alle feilskjærene, valser byrådet videre. De har varslet storstilt oppkjøp av 18 (!) private barnehager i byen. Her er det bare å holde på lommeboken, bergensere.

La det derimot være veldig klart: For Høyre er det selvsagt uaktuelt å stemme for et slik oppkjøp dersom det finnes andre kjøpere.

Arbeiderpartiet begrunner oppkjøpet med ideologi. Det er visstnok uheldig at private starter og eier en barnehage. I dag er 70 prosent av barnehagene i Bergen drevet av private aktører. Brukerundersøkelser slår fast at foreldre i private barnehager er mer fornøyd med tilbudet enn foreldre i kommunale barnehager er.

De private barnehagene i Bergen er ingen trussel – de sikrer et strålende mangfold i byens tilbud. Å svi av hundrevis av millioner på å renske ut private barnehager er fullstendig vanvittig.

Barna i Damsgårdssundet kan foreløpig se langt etter barnehagen de skulle få i 2019. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Neste gang du betaler din skatt til kommunen med glede, så kan du tenke på at den brukes på Aps ideologiske galskap. Og neste gang byrådet klager til staten om sin dårlige økonomi, kan de starte med å se seg i speilet.

Barna i Damsgårdssundet skulle få barnehageplass i 2019. I dag skriver vi 2021. Jeg tipper byrådserklæringen til Arbeiderpartiet og Endre Tvinnereim blir kastet på Vågen av beboerne i området.