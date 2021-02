Nok selvskryt, Bent Høie!

Ikke fortell svigermor at dette er lite inngripende tiltak.

Jeg håper regjeringen innrømmer at de har feilet og ber om unnskyldning for at svigermor igjen må være uten besøk, skriver Jens Jacob Lund. Foto: Frank May / picture alliance (Illustrasjonsfoto)

Jens Jacob Lund Os

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det noe vi er lei av, så er det politikere som serverer samme svar uansett spørsmål.

Helseminister Høie har et svar på alle kritiske spørsmål angående håndteringen av pandemien: «Vi har vært best, med lave dødstall og mindre inngripende tiltak enn i de fleste andre land».

Det er en sannhet med modifikasjoner. Flere land, med strengere innreiserestriksjoner, har greid seg bedre enn Norge.

Ikke fortell min svigermor, som sitter på sykehjemmet, ensom og ulykkelig, mens hun langsomt glir inn i seniliteten, at minimalt med besøk i snart et år, er et lite inngripende tiltak!

Vi er best og har mindre inngripende tiltak enn de fleste andre land, gjentar helseminister Bent Høie. Det er en sannhet med modifikasjoner, mener innsenderen. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Ja, helsestyresmaktene har for en stor del lykkes godt med sin strategi, men så har de også hatt en lojal befolkning som lydig har fulgt alle oppfordringer.

Hovedankepunktet mot Høie og regjeringen er at de i måned etter måned har motsatt seg innreiserestriksjoner, som enhver oppegående nordmann og den politiske opposisjonen har etterlyst.

Vi har ikke trodd våre egne øyne når det ene Wizz Air-flyet etter det andre har landet fullt av arbeidsinnvandrere fra blodrøde land, som Polen og Litauen.

I Bergen og omegn, som har hatt minimal smitte siden jul, har det vært sjokkerende å se den daglige andelen importsmitte, og enda mer sjokkerende å se at regjeringen aktivt har stoppet strengere testregimer på Flesland.

Les også Høie må endre regelverket etter at Aud (87) døde alene på sykehjem

Regjeringen har dratt føttene etter seg, og når de motvillig har strammet inn, har de gitt flere dagers frist slik at tusener har ombooket for å komme inn før testing og kontroll har blitt skjerpet.

En kan si at helsemyndighetene har vært naive, men dette har vært villet politikk. Byggenæring, verftsindustri og fiskerinæring har blitt hellige kuer, som synes å være mye viktigere enn for eksempel hotell-, restaurant- og kulturnæring.

Næringer som i mange tilfelle har flere utenlandske enn norske ansatte, har vært prioritert fremfor hensynet til folk flest, som har vært svært lojale og skal ha storparten av æren for at ting ikke har gått verre.

Men det sliter på motivasjonen, i denne dugnaden!

Lørdag fortalte vi svigermor, som er vaksinert, at nå blir det masse besøk fremover. Søndag stengte sykehjemmene på ny.

Jeg håper vi får oppleve at Erna Solberg og Bent Høie innrømmer at de feilet på dette området, og at de ber om unnskyldning for at svigermor igjen må være uten besøk.