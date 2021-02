Bryggen er Bergens storstue

Fjorårets stenging av Bryggen var ikke perfekt, men den kan gjøres bedre i år, mener Sofie Marhaug (R). Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Hold den åpen for gående og syklister om sommeren.

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt

FNB retter skyts mot MDG for å sommerstenge Bryggen (bt.no 20. februar). De blåser opp til storm i stedet for å se på hvordan vi kan finne gode løsninger for å redusere trafikken i Bergen sentrum.

Ikke synes de å kjenne forhistorien til selve forslaget spesielt godt heller.

Sommeren 2019 leverte jeg og Rødt inn et forslag med en ordning om å sommerstenge Bryggen for privatbilisme og cruisebusser. Torget ble siden inkludert for å begrense trafikkbelastningen i Øvregaten – i tråd med faglige råd.

En forutsetning for forslaget var hele tiden at Bryggen skulle åpnes dersom Fløyfjellstunnelen blir stengt. Det sier seg nesten selv.

Det var Rødt, ikke MDG, som foreslo å sommerstenge Bryggen for trafikk, skriver Sofie Marhaug (Rødt) Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Hvorfor dette forslaget? Jo, fordi hele poenget med å bygge Fløyfjellstunnelen i sin tid, var å flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Dette synes jeg er verdt å huske på når høyresiden argumenterer for enda en biltunnel gjennom sentrum (den såkalte «Bymiljøtunnelen»): Tror de virkelig at det blir mer eller mindre bilisme av at vi gjør det lettere å kjøre bil?

Jeg tror det blir mer. Det finnes i grunnen nok av trafikkanalyser som understreker det samme.

Det har også blitt argumentert med at bybane langs Bryggen er den eneste løsningen som kan redusere annen transport langs Bryggen. Det er en idé Rødt vil utfordre.

For all trafikk – både skinnegående og veitrafikk – belaster Bryggen og truer verdensarven. Dette har også den foreløpige rapporten som skal vurdere om Bryggens verdensarvstatus trues, konkludert med.

Har stengingen vært perfekt? Nei. Kan den bli bedre? Ja.

Dette understreker også fylkeskommunen i sin oppsummering (de eier veien), og anbefaler å gjennomføre ordningen på nytt med nødvendige forbedringer knyttet til kommunikasjon og informasjon. For det er en rimelig innvending at dette ikke var godt nok sist. Det var ikke meningen at nabolagene i Sandviken skulle belastes så mye.

Heldigvis viser trafikkanalysene fra i fjor at trafikken både gikk ned og hovedsakelig ble flyttet til Fløyfjellstunnelen. Dette kan og må vi gjøre enda bedre denne gangen, for det var problemer sist. Særlig i startfasen.

Vakter til å omdirigere trafikken var en av kostnadene som gjorde at fjorårets stenging kostet seks millioner kroner. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

En annen innvending er at det koster penger. Det stemmer. Seks millioner kroner ble brukt på dette i fjor. Det høres mye ut, men det er en liten sum i kommunens driftsbudsjett på over 22 milliarder kroner.

Dessuten handler det om trafikksikkerhet og å gjøre ordningen mindre firkantet, slik at varelevering kan skje smertefritt og Bryggen kan åpnes dersom Fløyfjellstunnelen er stengt. Jeg synes til og med at det er flott at unge voksne får sommerjobb i kommunen i en tid med massearbeidsledighet.

Helt til sist: Det var faktisk ganske fint å åpne Bergens storstue opp for gående og syklende. Selv om korona gjør det vanskelig å sammenlikne med tidligere år. I fjor sommer tilbrakte mange ferien sin i Norge. Små båter lå til kai langs Bryggen. Ganske idyllisk, spør du meg.

Jeg gleder meg til å gjenta stengingen også denne sommeren, med nødvendige justeringer. Cruiseskipene kan godt holde seg unna et år til, de også.