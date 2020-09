Ikkje ta frå oss sjansen til å samlast

Vi står overfor eit mannefall i kulturbransjen.

Teateret kan ikkje trø til side under pandemien, skriv Solrun Toft Iversen, sjef for Det Vestnorske Teateret. Foto: Alice Bratshaug

Solrun Toft Iversen Sjef for Det Vestnorske Teateret

Innstramma smittevernomsyn rammar teater og kulturaktørar hardt. No treng vi å snakke om korleis vi kan halde oppe trygge arenaer for det offentlege fellesskapet under pandemien.

Mykje står på spel dersom vi mistar det gjennom denne krisa.

Eg er teatersjef. Eg er ansvarleg for kunstnarlege utsegn, og forvaltar av ein institusjon som skal vere relevant i samtida; ein samlingsstad, der vi kan resonnere i lag. Ofte inneber dette å kjenne på at sjølve livet er forgjengeleg, og no opplevast det meir presserande enn nokosinne.

Vi står alle i ein humanistisk beredskap i jobbane våre. Vi skal vere budde på å forsvare dei husa vi forvaltar som bastionar for fellesskap og sivilisasjon. Vere budde på despotar, okkupasjon og sensur. Men var vi budde på dette? At sjølve kjernen av det vi skal forsvare – vår rett til å samlast – skulle bli det farlegaste vi kunne gjere?

Eg veit i alle fall at eg ikkje var det.

Vi må vere her i desse dagane – ikkje vente på at det går over. Men dette kallet vert møtt av ein retorikk som trumfar alt, i det vi blir minna om at det står om liv og helse. Vil vi utfordre det?

Svaret gir seg sjølv. Vi går lydige og stoiske tilbake til postane våre og held fram etter beste evne – vi brukar alle ressursar vi har på å gripe momentum, i spagaten mellom sviktande inntekter og skjerpa krav til tryggleik. Alt for å gjere oss fortente til tillit.

Vi held fram medan vi tærer på alle reservar og ser båtane slå lekk.

Dette er ikkje ein spurt, men ein maraton. Det er ein klisjé, men også den sanninga vi må ta inn over oss, og det har kulturbransjen gjort.

Men uansett kor naudsynte tiltaka er, kjenner eg eit rop inni meg: «Men kva med oss i dette?» Det er ikkje kulturbransjen sin utsette posisjon eg siktar til, men sjølve hjarta i det vi jobbar for – eit større oss.

Når fleire kunstnarlege leiarar går ut og ber om dialog med styresmaktene for å møte dei akutte utfordringane, handlar det om meir enn å verne eigne livsverk, tilsette og engasjerte sine jobbar.

Det handlar om å få samle folk og vere det eit teater skal vere.

Vi står overfor eit mannefall i kulturbransjen. For kvar scene, kvar institusjon som ber konsekvensane av generelle restriksjonar, aukar byrda på kulturpolitiske støttepakkar proporsjonalt.

Tiltaka som regulerer oss, kan enno ikkje ta høgde for skilnad i reell smittefare på ulike arenaer og arrangement. Såleis treffer dei presist og trygt nokre stadar, men rammar andre med for hard hand. For bransjen er situasjonen desperat.

Vi har snart ikkje fleire krefter å disponere. Det bekymrar meg, fordi nokon må bere den fana det står «oss» på gjennom dette seige strekket. Som teatersjef meiner eg at eg er ein av dei.

Teateret kan ikkje trø til side. Vi må insistere på at kunsten og møteplassane er essensielle, og etablere dialogar om korleis vi kan halde oppe vår vitale funksjon under pandemien.

Det finst verktøy for trygg gjennomføring og kvalifisert vurdering av publikumskapasitet. Vi må jobbe smart og langsiktig, og eg er glad for at Bergen kommune har svart på vår bøn om dialog.

Situasjonen er prekær for heile Kultur-Noreg. Dette er ei nasjonal utfordring. Gode og arenaspesifikke risikovurderingar kan ikkje berre trygge publikum, men faktisk auke nokre scenar sine sjansar for å bli ståande. Det vil avlaste gjenreisinga av kulturen i ettertid.

Ikkje ta frå oss sjansen til å samlast. Vi kjem oss ikkje gjennom utan. Det er faktisk ikkje mindre enn dette.