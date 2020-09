Jeg ble kvalm av å se filmen «Cuties»

Hvis noen av eksemplene under virker frastøtende på deg, trenger du ikke se denne filmen.

Sylvi Listhaug (Frp) har bedt Netflix fjerne filmen «Cuties», selv om hun ikke har sett den. I noen tilfeller er det faktisk nok å bli fortalt hva som skjer i en film, for å vite at man ikke liker den, skriver innsender Torvald Therkildsen. Foto: Netflix / Ap

Torvald Therkildsen Bergen

Det er en stund siden en film har skapt så mye oppstyr og bråk som Maimouna Doucoures «Cuties». Sylvi Listhaug, nestleder i Frp, kommer med tordnende kritikk og forlanger sensur, mens amerikanere har fått såpass fnatt at de har startet en nasjonal kampanje som oppfordrer mennesker til å slette Netflix-kontoen sin.

Andre igjen kritiserer de krenkede, forsvarer med lidenskap den prisvinnende filmen og beskriver den som sterk og viktig. Men er hele kontroversen bare «moralsk panikk», som kulturredaktør Frode Bjerkestrand i BT skriver? Er det virkelig slik at en ikke kan kritisere en film, uten å ha sett den? Eller er filmen faktisk problematisk?

Filmen handler om en ung, fransk jente på elleve år, som er fanget mellom en dypt konservativ bakgrunn og en ekstremt seksuelt frigjort populærkultur, som kommer til syne i form av en dansegruppe hun melder seg inn i. Håpet til de unge jentene i gruppen er at de ved å danse svært seksuelle danser, vinner en dansekonkurranse.

Innholdet er verken spesielt avansert eller nytenkende. Flere filmer har gjort det samme med stor suksess, blant annet «Little Miss Sunshine», som handler om overdreven seksualisering av barn i skjønnhetskonkurranser. Filmen ble en kommersiell braksuksess og vant to Oscar-priser, blant annet for beste film.

Jeg er helt enig med Bjerkestrand i at «Cuties» tar opp et viktig tema, og at sensur slettes ikke er løsningen. De fleste som kritiserer filmen, er til og med enige med regissøren i at seksualisering av barn er feil, og at konflikten mellom konservative og liberale verdier er vanskelig for barn.

Moralen blir satt på spissen tidlig i filmen, da moren til Amy forteller om hvor syndige kvinner som ikke dekker seg til, er. Problemet er måten disse temaene blir formidlet på.

Enhver burde føle avsky over mange av filmscenene i «Cuties», skriver Torvald Therkildsen. Foto: Privat

Hvis noen av disse eksemplene virker frastøtende på deg, trenger du ikke se «Cuties»:

Hovedpersonen tar bilde av kjønnsorganene sine og legger det ut på nettet. I flere intime scener er kamera plassert i skrittet på de elleve år gamle skuespillerne. Hovedpersonen blåser opp et kondom og putter det i munnen. Amy stjeler mobilen til sin unge onkel i starten av filmen. Da han finner ut av det og tar den tilbake, prøver den elleve år gamle jenten å forføre ham for å få mobilen. Avslutningsscenen, en dans på over tre minutter, er overdrevent seksualisert, som om jentene var voksne dansere i en moderne hip-hop video.

Jeg ble kvalm da jeg så det. Jeg føler meg ekkel fordi jeg har sett det. Og det var ikke nødvendig for meg å se denne filmen for å lære noe nytt om problemene den omhandler.

«Cuties» er på ingen måte hevet over kritikk fordi den tar opp et viktig tema, eller fordi regissøren drar mynt på egne opplevelser. Enhver burde føle avsky over mange av filmscenene. Å si at «det var poenget», er ikke et godt nok argument for å forsvare filmens legitimitet.

Mange filmer tar opp de samme problemstillingene som «Cuties», uten å ty til den samme billige teknikken. Et godt eksempel er den franske filmen «Léon» fra 1994. Gjennom å beskrive forholdet mellom en snikmorder og en ung jente, problematiserer filmen koblingen mellom vold og seksualitet, samt maktforholdet mellom unge og voksne, på en svært kompetent måte, uten å ty til nærbilder av elleveåringers skritt i trange dansekostymer.

Selvfølgelig skal ikke kunst sensureres, slik Listhaug oppfordrer til. Selvfølgelig er ikke det å ta opp et kontroversielt tema det samme som å støtte det. Men «Cuties», i sitt forsøk på å fordømme seksualisering av barn, ender med å seksualisere barn. Og det er kritikkverdig.

I noen tilfeller er det faktisk nok å bli fortalt hva som skjer i filmen, for å vite at man ikke liker den. Det er samme prinsipp som med filmanmeldelser: De er der for å hjelpe deg til å finne ut hvilken film du skal se.

Det er helt legitimt å kritisere «Cuties» uten å ha sett filmen. På samme måte som jeg ikke forventer at du må ha hørt alt av blackmetal-bandet Dimmu Borgir, for å si at du ikke liker det.