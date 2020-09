Jeg var nygift og fikk konstatert kreft

Screeningtilbudet for brystkreft bør utvides.

Fem år etter operasjon og cellegift ønsker jeg å bruke min erfaring, skriver stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H). Foto: Stortinget

Debattinnlegg

Torill Eidsheim Stortingskandidat, Høyre Hordaland

Jeg var nygift. Det var sommer. Det var ferie. Jeg fikk konstatert kreft.

Året 2015 ble slitsomt å komme gjennom. Jeg fikk en erfaring jeg både ville og ikke ville vært foruten. La meg forklare.

Da jeg var under behandling og faktisk i lang tid etter, så jeg kun fremover. Først nå orker jeg å se tilbake. Jeg ser en periode der uventet mange mennesker brydde seg. Jeg er blitt mange nye relasjoner og erfaringer rikere. Jeg har erfart at fra en dag til en annen får livet helt nytt perspektiv.

Jeg er en av de heldige. Det betyr ikke at jeg er evig forskånt eller uten mén.

Hvert år får rundt 330 kvinner i alderen 45–49 år brystkreft i Norge. For aldersgruppen 70–74 år er tallet omkring 320.

Både yngre og eldre kvinner og menn kan få brystkreft. Screeningundersøkelser gjøres for mange ulike sykdommer og bør alltid avveies nøye. En masseundersøkelse kan skape unødvendig engstelse hos den enkelte, føre til overbehandling og økte kostnader for vårt helsevesen.

Men det kan også føre til tidlig nok diagnose og spare liv og minske senskader. Mammografi- og Livmorhalsprogrammet har vært viktige for å avdekke flest mulig tilfeller i tidlig fase.

EU og WHO har, uavhengig av hverandre, stilt seg positive til screening i aldersgruppen 45 til 50 år.

Radiolog Hildegunn Aase skriver i BT at det er rimeligere å behandle brystkreft på et tidlig stadium, enn å behandle pasienter med større svulster. Hun mener at screeningtilbudet bør utvides til kvinner i alderen 45–74 år.

Jeg mener også at screeningtilbudet bør utvides både nedover og oppover i alder. I Høyre har vi tidligere hatt diskusjoner om utvidelse av screeningtilbudet, der Høyres Kvinneforum har vært en pådriver.

Store samlestudier viser nå også at det er gode beviser for at mammografi reduserer brystkreftdødeligheten for kvinner mellom 40 og 74 år.

Vi må forhindre at flere yngre kvinner går for lenge før undersøkelse. I tillegg lever vi stadig lenger. Da er det naturlig også å følge eldre kvinner tettere opp.

Fem år etter operasjon og cellegift ønsker jeg å bruke min erfaring. I 2011 slo jeg meg til ro, etter en lite grundig undersøkelse, med at det jeg kjente ikke var noe å bekymre seg over.

Neste kvinne på 45 bør få være en del av mammografiprogrammet, om hun selv ønsker det.