Det føles ikke riktig å avlyse, men heller ikke å gjennomføre

Konfirmasjonsdagen nærmer seg, og vi vrir oss i usikkerhet.

Publisert Publisert Nå nettopp

Datteren til Remi Berg skal konfirmeres søndag – hvis ikke korona stopper det hele. Han er fortsatt usikker på om det er riktig å gjennomføre festen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Remi Berg Blogger

I mai, da konfirmasjonsfeiringene ble utsatt på grunn av korona, tenkte vi at det var lenge til september. Pandemien ville nok ha lagt seg innen den tid.

Men nei da, den har faktisk blusset opp igjen flere steder, og vi som skal arrangere, vrir oss i usikkerhet. Hva gjør vi?

Vår datter er konfirmant, og vi skal ha selskap søndag førstkommende. Dette gjør vi med svært blandede følelser.

Konfirmasjonen er et av de store øyeblikkene her i livet, som vil bli husket langt inn i de voksne årene. Den skal være perfekt, det skal være glede, sang og så videre. Det er bare en stor, stygg ulv i dette, nemlig korona!

Akkurat nå står vi midt oppi et stort smitteutbrudd i vår egen by, og det ser ikke ut til å gi seg med det samme. Det er rett og slett ikke lett å planlegge noe i disse dager.

Kan vi utsette? Når skal vi gi beskjed til gjestene?

Vi har stelt i stand med tanter og besteforeldre som baker kake, maten er ordnet med catering, og festkjolen er hengt opp og klar til bruk. Mye står på spill.

Hvis vår kjære konfirmant må vente på festen i et år til, vil det føles merkelig, og vi aner ikke når pandemien vil være over.

Les også Ferske råd om koronatiltaka i Bergen – også om konfirmasjonar

På den andre siden er det en forferdelig tanke at besteforeldre kan bli smittet og bli syke på festen. Hva bør vi gjøre? Spørsmålet gnager oss.

Konfirmanten vår, Eline, gleder seg til den store dagen. Vi har ikke fått noen indikasjoner fra kirken på at konfirmasjonen kan bli avlyst, men plutselig kan beskjeden komme. Slik det ser ut nå, må vi bare krysse fingrene og håpe at dette kan la seg gjennomføre på en grei måte.

Eierne av lokalet som festen skal være i, har et ansvar for smittevern, og det tas på alvor. Vi kan ikke sitte i hestesko, som vi ønsket, men fire personer ved hvert bord. Hver familie må sitte for seg. Det er helt ok, for vi innser at det meste er annerledes i år. Om vi kan gjennomføre festen, blir det uansett ikke helt som vi ønsker.

Vi får ikke gjort annet enn å krysse fingre, tær og alt vi har for at dette kan bli gjennomført, og for at Eline får en minnerik dag. Foreløpig føles det feil å avlyse, men sikre er vi ikke.

Hold deg frisk, og vær med på dugnaden!