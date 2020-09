Koronatiltak må være fornuftige

Er ikke reglene preget av sunn fornuft, mister folk respekt for dem.

Publisert Publisert Nå nettopp

Grieghallen er stor, men mesteparten av salen var tom på torsdagskonserten på grunn av koronatiltak, skriver innsenderen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Debattinnlegg

Per Bull Haugsøen Bergen

I starten av pandemien kom det strenge tiltak over hele landet, og folk flest fulgte lojalt opp. Etter hvert har vi lært mer om pandemien, og man forventer da at tiltakene er bedre tilpasset.

Hvis ikke, mister mange respekt for disse, noe man allerede ser klare tendenser til.

Les også Byens kulturledere langer ut mot kommunens nye restriksjoner

Per Bull Haugsøen ønsker mer fleksible koronaregler for store konserthaller som Grieghallen. Foto: Privat

Et eksempel på et tiltak som kan virke meningsløst, er regelen i Bergen om maks 50 personer på offentlige arrangementer – uten unntak – ned fra 200.

I mange tilfelle er tiltaket sikkert fornuftig, men myndighetene må ikke gjøre det så enkelt for seg selv at det ikke kan finnes unntak.

Selv var jeg i Grieghallen torsdag. En fantastisk konsert med et kor i toppslag, Bergen filharmoniske orkester og Vilde Frang i en fantastisk fremføring av Beethovens fiolinkonsert.

På kort tid (én dag) måtte arrangørene redusere tilskuerantallet, slik at dette både ble en fantastisk opplevelse for noen få, men samtidig en absurd opplevelse.

Grieghallen er stor! Men de få som slapp inn, fylte litt av plassen foran orkesteret – plassert på annenhver seterad og med ellers meget god plass mellom hver.

Jeg kan forsikre at alle var edru, og alle tok koronareglene på fullt alvor, godt assistert av arrangøren. Det var så langt unna fadderuker som man kan tenkes å komme. Mesteparten av salen var altså tom, og kun noen få utganger ble brukt.

Det må være mulig å bruke sunn fornuft når det kommer slike restriksjoner, og det må kunne gå an å differensiere. For eksempel tillate flere soner. Krev gjerne at ekstra mannskap passer på, slik at ulike grupper ikke kommer i kontakt med hverandre.

Dersom tiltakene er fornuftige, blir de i mye større grad respektert. Og man unngår at de går unødvendig ut over fantastiske aktører og et lydhørt publikum.