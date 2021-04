Som historiestudent vet jeg at alt henger sammen. Vi trenger fellesfagene!

Det er nettopp fellesfagene som ruster elevene til selvstendig tenkning.

Breivik prøver å fremstille det som at elevene vil lære mer historie av å ikke ha historie på videregående, skriver Djani Behram i sitt svar til Venstre-politikeren. Foto: Privat

Djani Behram Leder av Årstad Arbeidersamfunn og masterstudent i historie

Høyreekstremismen er på sin fremmarsj over store deler av verden. Historien misbrukes til å skape farlige skiller mellom oss og dem. Demokratiet er i tilbakegang i flere land. Og klimakrisen ødelegger planeten. Derfor er det helt hårreisende at høyreregjeringen ønsker å kutte i fellesfagene.

Venstres Ane Breivik forsøker 9. april å fortelle alle lærerne som har uttrykt skepsis til reformen, at de ikke har forstått den. Med setninger som «men lærer norske elever egentlig mer historie av at det er obligatorisk?» forsøker Breivik å fremstille det som at elevene vil lære mer historie av å ikke ha historie på videregående.

Det fremstår ganske åpenbart at ved å kutte i fellesfagene vil elevene lære mindre og ha færre verktøy til å løse nåværende og fremtidige utfordringer. Samtidig er det helt sentralt at elever får en innføring i flere allmenndannede fellesfag før de velger hva de skal studere.

Mange vet ikke som 16-åring hvilken utdanning de ønsker og hva de skal jobbe med i fremtiden. Derfor er det merkelig at Breivik ønsker å innskrenke elevenes muligheter til å velge riktig retning ved å kutte i fellesfagene. I tillegg gir fellesfagene nettopp en innføring i grunnleggende kunnskap, som er sentrale for videre utdanning.

Etter å ha studert historie i nesten fire år, er det tydelig at alt henger sammen med alt. Hvis jeg ikke hadde samfunnsfag, geografi, religion eller naturfag på videregående, ville det ha vært vanskeligere å forstå grunnleggende perspektiver innenfor historiefaget. Det samme ser man i de fleste andre utdanninger.

Derfor er det å kutte i fellesfag ikke bare feil, men også en farlig vei å gå. Det er nettopp fellesfagene som ruster elevene til kritisk og selvstendig tenkning, og gir dem en verktøykasse for hele livet uavhengig av hva de skal studere eller jobbe med i fremtiden.

At regjeringen ikke forstår det, viser bare hvor viktig det er med regjeringsskifte i 2021.