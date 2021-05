Russetiden må utsettes!

Vi må slippe å velge mellom russefeiring og vitnemål.

En russefeiring i slutten av mai vil kunne ødelegge for både siste viktige vurderinger og en eventuell muntlig eksamen, skriver Sunniva Toppe Solaas.

Sunniva Toppe Tolaas Russ ved Bergen katedralskole

Elevene i videregående skole har opplevd mye usikkerhet det siste året grunnet koronapandemien. Vi har mistet mye undervisning, og mange har slitt med læringen og konsentrasjonen under hjemmeundervisning.

Til tross for dette har vi kjempet oss gjennom, og nå står vi her med en knapp måned igjen før skoleåret er slutt. Hurra!

For oss elever på tredje trinn medfører mai måned en drøss med heldagsprøver, russetid og en eventuell muntlig eksamen i juni. Muntlige praktiske fag – som fysikk og biologi – er avlyst. For mange har dette vært en lettelse, og de har bare de gjenstående heldagsprøvene å øve til. Alle elever som derimot blir trukket opp i ikke-praktiske fag – som norsk og historie – må gjennomføre eksamen, ifølge Udir.no.

Sunniva Toppe Tolaas er 18 år og går siste året ved Bergen Katedralskole.

Dette er svært problematisk. For å kunne avlegge denne eksamenen, må eleven møte fysisk til eksamenslokalet. Før kunne en møte opp til eksamenen til tross for feber – det var bare å poppe en paracet og holde ut. Nå er det derimot mer innviklet. Elever og voksne som har milde symptomer, er i karantene, ventekarantene eller isolasjon får ikke lov å møte til muntlig eksamen. Da får man heller ikke vitnemål, før man har bestått den utsatte eksamenen.

Selv om vi elever har jobbet hardt for å henge med i fagene, kan vi på grunn av koronasituasjonen altså ende opp med å gå ut av videregående uten vitnemål! I år kan elever fortsatt studere med et midlertidig vitnemål. Men situasjonen setter en kjepp i hjulet til alle de elevene som må reise hjem fra folkehøgskole, militæret eller høyere utdanning for å avlegge eksamen til høsten.

Dette er kjipt. Dritkjipt. Og det skjer helt utenfor vår kontroll. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Hvis ikke Guri Melby kommer på en bedre tanke.

Noe vi derimot kan gjøre er å begrense sosial kontakt. Vi kan prøve å unngå å bli smittet eller havne i karantene. Den største trusselen mot dette er russefeiringen. Den er flyttet til mellom 12. mai og 31. mai. Trekket til muntlig eksamen foregår 2. juni på Bergen Katedralskole. Vi står altså overfor et stort dilemma.

I Rogaland måtte over 1000 personer testes etter at seks personer fikk korona etter russedåpen. Mellom 1000 og 2000 ungdommer er i ventekarantene. Når russetiden i Bergen slutter to dager før muntlig eksamen er det høy sannsynlighet for at det samme kan skje her.

Russetiden handler i stor grad om tradisjoner. Men i år er situasjonen annerledes enn tidligere, skriver innsenderen. Foto: Berit Keilen, NTB

Mitt poeng er: For at vi elever i det hele tatt skal ha en sjanse for å få vitnemål og ha en normal russetid, må russetiden flyttes til etter muntlig eksamen. I år teller heldagsprøvene til sommeren ekstra mye på standpunktkarakterene. Vi har ikke hatt mulighet til å ha like mange prøver som vanlig etter at skolene stadig har gått inn og ut av rødt nivå. En russefeiring i slutten av mai vil kunne ødelegge for både siste viktige vurderinger og en eventuell muntlig eksamen.

Russetiden handler i stor grad om tradisjoner. Det er rart å ikke være russ i mai. Men i år er situasjonen annerledes enn tidligere. Vi ønsker en så normal russefeiring som mulig. I juni skal enda flere være vaksinert og smittesituasjonen er forhåpentligvis bedre.

Det bør ikke være tvil: skolene må utsette russefeiringen av hensyn til elevenes beste slik at vi slipper å velge mellom russefeiring og vitnemål. Så kan vi heller spare på kruttet til det smeller i juni.