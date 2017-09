Jeg kan ikke føle patriotisme i en kullosforgiftet by, hvor folk går av skaftet for sykling i en uke.

Får vi flere syklister i Bergen etter VM? I så fall er jeg positiv til mesterskapet. På forhånd var jeg skeptisk til hva oppstyret kunne bringe med seg, men det var så fantastisk å oppleve mindre biltrafikk til sentrum forrige uke.

Folk fikk oppleve hvordan det føltes med bilfrie gater, noe som er vanskelig å få gehør for uten en slik happening som VM. Folk flest liker underholdning, de var begeistret, og vi vanlige syklister fikk mye respekt og vennlige smil i disse dagene. Det var en temmelig ny og deilig opplevelse for meg. Endelig en følelse av forståelse fra andre trafikanter - ja, til og med fra gående.

Jeg har et lønnlig håp om at folkefesten munner ut i mer sykling for alle i hverdagen. Hvis trafikken faller tilbake til sin gamle, sure kullos etter denne festen, da forstår jeg at det hele bare har handlet om underholdning og muligheter for større reklameverdi for byen.

Da ser jeg klinkende klart om mine landsmenns folkefest, gledeshyl og istemt bergenspatriotisme har en nerve av verdighet og omtanke i seg. Jeg kan nemlig ikke føle patriotisme i en kullosforgiftet by hvor folk går av skaftet for sykling i en uke, for så slutte å bry seg om å ivareta luft og miljø etterpå.