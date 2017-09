Stem på et parti som kan gi deg en bedre hverdag og som vil gjøre deg stolt over å være norsk, istedenfor å gi deg en hverdag basert på frykt.

Jeg har nettopp forhåndsstemt og det er ikke på et parti som bare snakker om norske verdier.

Er jeg ikke opptatt av norske verdier? Jo, men ingen har klart å fortelle meg hva de er og hvorfor de er truet. Debatten blir fort styrt inn på negative aspekter ved innvandring, og det blir tydelig at målet med å snakke om norske verdier er å skape frykt for innvandrere, og spesielt muslimer. Norske verdier er skremselspropaganda, akkurat som svenske tilstander og snikislamisering.

Menneskerettighetene er sentrale verdier i Norge og viktige prinsipper som legger grunnlaget for demokrati, likestilling og ytringsfrihet, men de er ikke særegent norsk. Disse verdiene finnes i mange andre land og ingen av begrepene oppsto i Norge. Jeg skulle ønske at når det snakkes om norske verdier så refereres det til menneskerettighetene, men hvordan kan det være mulig når Sylvi Listhaug sier at menneskerettighetskonvensjonen holder oss tilbake?

«Det er opplagt at norske verdier er det samme som kristne verdier.» Politikere sier at vi må beskytte våre kristne verdier ved å ikke hjelpe andre i nød. Kristne verdier handler vel om det motsatte?

Valgkampen har blitt en konkurranse i kristendom. Gud hjelpe oss alle

«Vi må stoppe innvandringen grunnet fare for terrorangrep.» Islam og islamisme er ikke det samme, og det er ikke bare muslimer som begår terrorangrep. Det eneste terrorangrepet vi har hatt i Norge i nyere tid ble begått av en kristen nordmann født og oppvokst i Norge, og i USA var det faktisk dobbelt så mange terroristangrep utført av høyreekstreme 2008–2016 som av islamister. Hvorfor blir vi da fortalt at vi skal være redd for muslimer og flyktninger?

«Flyktninger/muslimer er uansett en trussel mot norske verdier.» I Norge i dag er det bare 3,7 prosent som er muslimer. Til og med hvis alle disse vil innføre sharialov i Norge, tror du ikke de andre 96 prosent hadde stemt imot det? Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at et muslimsk parti i det hele tatt ville kommet over sperregrensen? Hvor mye kan egentlig 3,7 prosent av befolkningen påvirke ditt levesett og dine verdier? Det er faktisk mer sannsynlig at KrF klarer å fjerne retten til selvbestemt abort.

Den symbolske valgkampen

«Det er bedre å ikke ta noen sjanse på å få flere flyktninger til Norge.» Det er helt greit å være bekymret. Det er helt normalt og ikke din feil. Det er ikke rart vi er livredde når vi konstant blir fortalt at vår levemåte er truet. Politikere vil at du skal være redd. De vil utpeke en syndebukk slik at de kan legge alt ansvaret på dem og dermed slippe å måtte ta ansvar selv. Målet er å samle stemmer. Jeg oppfordrer deg til å ikke stemme ut ifra frykt, men heller ut ifra kunnskap. Ta flere valgomater og les partiprogrammene til partiene som er mest aktuelle. Stem på et parti som kan gi deg en bedre hverdag og som vil gjøre deg stolt over å være norsk, istedenfor å gi deg en hverdag basert på frykt.

