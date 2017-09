Hvis Venstre eller KrF hadde fått 15–20 tusen færre stemmer hver, ville resultatet sett helt annerledes ut.

Det er for tidlig å oppsummere årets valg fra et vitenskapelig ståsted. Resultatet ble ganske jevnt og det vil da alltid være mange faktorer som var avgjørende.

Min korte dagen derpå-oppsummering er at sperregrensen som ventet ble veldig viktig, og at både kortsiktige og langsiktige utfordringer på venstresiden kom til syne. Regjeringspartiene og støttepartiene fikk et flertall av mandatene på Stortinget, men antakelig uten et flertall av stemmene.

Årsaken til dette er at Venstre klarte å komme over sperregrensen, mens MDG og Rødt ikke klarte det. Dermed ble det veldig mange stemmer bak MDGs og Rødts mandater (henholdsvis omtrent 91 og 69 tusen). KrFs åtte mandater var til sammenligning støttet av omtrent 15 tusen stemmer hver. Det ser ut til at Venstre får omtrent 125 tusen stemmer mens MDG får omtrent 91 tusen.

Hvis vi leter etter et tall på hvor mange stemmer som avgjorde valget, så er svaret et sted mellom der. Altså kan vi si at omtrent 30,000 tusen stemmer avgjorde valget.

Poenget med sperregrensen er å hindre fragmentering. I realiteten gir ordningen partiene to valg. De kan enten forsøke å finne sammen i forkant av valg for å omsette støtten de har fra velgerne til makt i Stortinget. Eller de kan la det være opp til velgerne å bestemme seg for om de vil stemme ekspressivt eller instrumentelt.

Det viser seg at velgere vanligvis gjør litt av begge deler. Hvis Venstre (eller KrF) hadde fått 15–20 tusen færre stemmer hver, ville det kritiske søkelyset vært rettet nådeløst mot dem. Og la det være sagt, både valgresultatet og våre data fra Medborgerpanelet viser at samarbeidsavtalen har kostet for begge partiene.

KrF gjør sitt dårligste valg noensinne og mister flere av sine distriktsmandater. Venstre er i ferd med å miste veldig mye støtte utenfor Oslo og Akershus. Når resultatet ble som det ble er i stedet søkelyset på venstresiden. Her har ikke bare Arbeiderpartiet mislykkes kortsiktig ved å gjøre en dårlig valgkamp. Det større bildet er at venstresiden også har mislykkes i å skape felles plattformer for de mange små initiativene som er opptatt av miljø og rettferdighet.

Fragmenteringen er nesten fullkommen med et lite parti hovedsakelig for miljø, et annet lite parti hovedsakelig for rettferdighet, og et tredje lite parti for miljø og rettferdighet. Utfordringen for venstresiden, viser det seg også fra andre land, er ikke liten. Velgergrunnlaget er i ferd med å endre seg helt fundamentalt.

Det handler om utdanningsrevolusjon, overgangen fra industri- til servicenæringer, og globalisering. Arbeiderpartiet er bare et av flere store partier på venstresiden i Europa som sliter med å legge en god kurs i dette større bildet.

Dette er det nye Stortinget 2017 - 2021