Transport av drektige kyr er forbode, men transport av kvinner i fødsel er tillate og akseptert.

Norges Kvinne- og familieforbund ropar varsku om uverdige forhold i fødsels- og barselomsorga. Årsaka er sentralisering av fødetilbod, sjukehus som skriv ut nybakte mødrer i ekspressfart og mangel på jordmødrer i kommunane. Sjølv drektige kyr har eit mykje betre tilbod, hevdar dei.

Det er sjølvsagt heilt uakseptabelt å samanlikne fødekvinner med kyr. Men eg er einig. Poenget er at transport av drektige kyr er forbode og skal ikkje skje, men transport av kvinner i fødsel er tillate og akseptert.

I forskrift om transport av levende dyr § 10a står det at det er «..et absolutt forbud mot å transportere drektig storfe de siste to uker før fødsel ventes». I 2013 var det 401 kvinner i Norge som ikkje rakk fram til fødestaden før barnet blei fødd. Dei fleste av desse budde faktisk i storbyar.

Forskingsstudiar viser at medan fire av tusen ikkje-planlagde fødslar skjedde utanfor sjukehus i 1980, var det tilsvarande talet i 2014 sju av tusen. Talet på fødslar som skjer utanfor sjukehus er altså nesten dobla dei siste tretti åra.

På 70-talet var det 158 fødeinstitusjonar i Norge mot 51 i dag, i tillegg blir fleire heilt eller delvis sommarstengd under ferieavvikling.

Sentralisering av fødetilbod skulle gjere fødslar tryggare. Men det er sjølvsagt ei utfordring for kvaliteten når fleire fødande får lengre reiseveg og risikerer å ikkje nå fram, eller blir bedt om å vente lengre heime fordi kvinneklinikken er blitt så full. Risikoen for at barnet skal døy i forbindelse med fødselen er nemleg dobbelt så stor om den skjer utanfor sjukehus.

Helseminister Bent Høie (H) meiner at både eg og kvinne- og familieforbundet overreagerer og at vi lagar skremmebilete av norsk fødselsomsorg. Han viser til at Redd Barna har kåra Norge til verdas beste land å vere mor i. Han har sjølvsagt eit poeng. Kvar dag døyr det om lag 800 kvinner og meir enn 8000 nyfødde i verda på grunn av komplikasjonar i svangerskapet og fødslar. I tillegg kjem nesten tre millionar dødfødslar. På verdsbasis føder om lag ein av tre kvinner utan hjelp frå jordmor. To millionar føder heilt aleine. I utviklingsland er komplikasjonar i forbindelse med graviditet og fødsel den største dødsårsaka blant kvinner i reproduktiv alder.

Heldigvis er norsk fødselsomsorg på ein annan planet. Sjølvsagt er Norge i ein unik situasjon. Det er generelt sett trygt å føde i Norge. Men nettopp difor, med vår velstand og fine helsevesen, finst det ingen fagleg eller politisk grunn til å svekkje fødetilbodet vårt og leggje opp til at fleire kvinner ikkje skal få ta del i det.

Det er, Bent Høie, ingen rasjonelle grunnar for å akseptere ein auke i talet på kvinner som ufrivillig føder utanfor institusjon. Det er ingen grunn for å akseptere at dei fleste transportfødslane skjer rundt storbyane, der reisetida faktisk er kortast. Fødande kvinner blir bedt om å vente heime så lenge at jordmora til slutt berre kan gi råd på telefon, og barnet blir fødd på badegolvet.

Årsaka er ofte manglande kapasitet på klinikken, manglande rom i herberge. Det er heller ingen grunn til å akseptere ei svekking av følgjetenesta. Før var det kommunane som hadde dette ansvaret, finansiert med takstar over folketrygda. Det fungerte. Men så overtok staten og ansvaret vart lagt til helseføretaka. No eksisterer dette tilbodet knapt. Sjølv om stortinget har bestemt at behovet for følgjeteneste alltid skal vurderast dersom kvinna har reisetid på over 90 minutt, blir dette organisert i knapt 20 prosent av kommunane. Svært få av helseføretaka følgjer opp fødande kvinners rett til å få vurdert behovet for følgjeteneste, sjølv om reisetida er over halvanna time.

Vi skal heller ikkje akseptere ei svekking av barselomsorga, Bent Høie. For med knappe ressursar på fødeavdelingane, er det barseltilbodet det fyrst går ut over. Det veit vi. Tidleg heimreise skjer, men utan at kommunane står klar til å følgje opp. Nokon kommunar er unntaka.

I vårt distrikt har til dømes både Askøy og Os fått på plass « nærjordmorsenter» for barselkvinner og nyfødde. Men når Haukeland i 2022 får nytt barnesjukehus, blir det fleire fødande og færre barselrom enn i dag.

Sjukehuset planlegg for at minst halvparten av barselkvinnene ikkje treng overnatting etter fødsel. Dei skal skrivas tidleg ut av Kvinneklinikken og seinast innan åtte timar – rett frå fødestova. (BT 13/10-15).

Slik fører sjukehuset oppgåver og ansvar over til kommunane, utan at dei blir finansiert tilsvarande. Det er allereie i dag stor underdekning av kommunale jordmødrer. I heile Hordaland var det i 2014 knappe 30 årsverk. Dei får meir og meir å gjere på, utan at dei får fleire kollegaer. Regjeringa som i sin regjeringserklæring i 2013 slo fast at dei skulle styrke jordmordekninga i kommunane, har ikkje levert. Dette går no blant anna ut over amming og oppfølging av kvinner og barn i nyføddperioden.

Føde- og barseltilbod til kvinner og barn, er under press. Med så mange andre harde prioriteringar i helsevesenet, er det lett å vise til at fødsel ikkje er ein sjukdom og barseltida gjeld friske kvinner og barn. Eg vart sjølv fødd i bil. I ein Volvo Duett. Det gjekk bra, utanom at faren min som køyrde visst nok fekk fartsbot over Bryggen.

Ikkje- planlagde fødslar utanom institusjon, som går bra, er sjølvsagt festlege historier. Men det er ikkje festlege opplevingar. Alle som skal gjennomgå ein fødsel, vil sjølvsagt ha jordmor til stades og sleppe svingar og fart. Det må framleis vere det enkle målet både før, under og etter fødsel, i verdas beste land i vere mor i.