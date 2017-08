Flere unge blir leger fordi det er prestisje. Mens mennesker som brenner for å hjelpe folk må studere utenlands fordi de ikke var så flinke i gym.

Norsk skole er et av de mest utdaterte systemene vi har. Og da mener jeg så utdatert at om bilen var kommet like langt, ville vi fortsatt kjørt rundt i hest og kjerre. Skolen i dag er nesten klin lik som på 1800-tallet da vi i Norge fikk allmenn skolegang, og nå er det nok.

La oss begynne med opptaket til høyere utdanning: dette er utelukkende karakterbasert. Og da mener jeg ikke at man må ha gode karakterer i relevante fag. Da mener jeg at man må ha gode karakterer i absolutt alle fag. Jeg synes det er flott at vi har så mange forskjellige fag på skolen. Det gir elevene mulighet til å finne ut hva de virkelig brenner for, hva de liker best, og dermed hva de vil jobbe med videre i livet.

Men alle har fag de er flinkere i enn andre. Det er umenneskelig å kreve at man skal være flink i absolutt alt, og det er heller ikke nødvendig. Et karakterkort sier ufattelig lite om en person. Se på universitetene i Danmark: her kan man søke både kvote 1 og kvote 2. I kvote 1 søker man utelukkende på karakterer, mens i kvote 2 søker man på andre ting. Som på livserfaringer, motivasjonen for studiet og lidenskapen for faget. Eller i USA, hvor man ved siden av karakterene gjerne må møte på intervju og sende inn et essay om seg selv.

I Norge kjenner jeg flere som blir sykepleiere fordi de synes det virker lett. Eller som blir leger, fordi det er prestisje. Mens mennesker som brenner for å hjelpe folk må reise utenlands og studere der fordi de ikke var så flinke i gym.

Jeg synes alderspoeng og andre ekstrapoeng er flott, for da verdsettes annen livserfaring enn bare videregående. Men også dette er problematisk: La oss si du er uheldig på en tentamen på videregående og får en dårligere karakter enn planlagt. Og denne karakteren trekker snittet ditt ned til akkurat under kravet på drømmestudiet. Men, da er det bare og ta faget opp igjen, vel? Nei. For da ryker du på førstegangsvitnemål, og plutselig er snittet hevet fra 5.4 til galaktiske 6.4. Plutselig må du ta opp flere fag enn bare dette ene, og vente i flere år på alderspoeng.

Hvorfor er det slik at om du må forbedre en karakter på vitnemålet, så er plutselig ikke de andre karakterene gode nok lenger?

Hvis vi først skulle hatt et samfunn basert på karakterer, så burde det i alle fall vært karakterer i fag som er relevante for studiet. Men her sitter jeg på en bar i Tokyo med de lokale, som jo synes det er veldig artig at det i Norge stilles høyere krav i matematikk enn norsk for å bli norsklærer. Hvordan skal skolen kunne stå for kunnskap og lærdom, når den er full av logiske brister?

Og så var det eksamen. På en muntlig eksamen skal hele din kunnskap fra et helt år med lærdom dekkes av en 10 minutters utspørring. I teorien kan du ha lest to til tre kapitler fra en 24 kapitlers bok, og er du heldig kommer du opp i disse og får 6. Eller man kan misforstå et spørsmål, sensor kan formulere seg feil, og man kommer skjevt ut. Mange har prestasjonsangst og får hjerneteppe, enda de har pugget hele boken på blank. Ikke har du klagerett heller, kun på formelle feil.

På skriftlig eksamen er det forventet at du skal sitte inne en hel dag i en diger gymsal og skrive din livs beste oppgave, som kan være avgjørende for hele fremtiden din. Men alle kan ha dårlige dager. Dager der ting bare stopper litt opp, eller dager hvor alt går på skinner og ordene klikker enkelt sammen. Som forfatter tror jeg ikke forlaget hadde fått like gode tekster om de sperret meg inne i et digert rom en tilfeldig dag i året og krevd en god tekst av meg etterpå.

Denne typen eksamen stammer fra latinpugget i gamle dager, så hvorfor bruker vi fortsatt en metode fra 1500-tallet i den moderne skolen? Har vi i det hele tatt en «moderne» skole i 2017?

I år etter år har jeg sett diverse debattinnlegg som problematiserer skolen slik den er nå. At skolen er utdatert er nesten blitt en allmenn oppfatning. I Norge i dag stilles det ingen krav til empati for å bli lege. Derimot skal din kunnskap i geografi rangeres på en skala, 1-6, og spille inn i hvorvidt du kan få utdanne deg til å bli advokat. Din mattekarakter verdsettes høyere enn din kunnskap og lidenskap i norsk for å bli norsklærer. Systemet er helt bakvendt, og det frarøver samfunnet verdifulle ressurser.

Det er snart stortingsvalg, og er det et sted vi virkelig trenger endringer, så er det i skolen. Kjære politikere: vi kommer oss rundt i hest og kjerre også, men nå er det fanken på tide at dere innfører bilen.