Vi kan ikke la Lysøen forfalle, bare fordi det ikke er i Oslo

Kontrastene mellom øst og vest er for store.

Publisert Publisert Nå nettopp

Takket være Ole Bull og Edvard Grieg har vi i dag en levende turistby og årlige festspill, skriver Per Hannevold. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Per Hannevold Professor ved Griegakademiet, UiB

Asbjørn Kristoffersens skriver i en glimrende petit i BT 13. juli om «Hippe Oslo». Nei, det er ikke vanskelig å kjøpe seg til monumentalbygg og utlendingers akklamasjon, bare man har penger. Makten rår, og med godt grep om pengepungen kan Oslo gjøre praktisk talt hva de vil, og bygge det de ønsker.

Slik har Operaen, Munchmuseet, Nye Deichman og Nasjonalmuseet sprunget opp i løpet av relativt kort tid. Norge (les: Oslo) har oljepenger, må vite!

Men her på Vestlandet ser det mørkere ut. Hit kommer turistene for å oppleve naturen og mennene som i sin tid brakte norsk kultur til utlandet; Ole Bull og Edvard Grieg. Disse to var begge produkter av Bergen.

Lysende begavet reiste Bull verden rundt. Han ble sammenliknet med den italienske fiolinvirtousen Niccolò Paganini, noen mente til og med han var bedre. Han reiste på årlige konsertturneer og var venn med konger og presidenter. Han la alltid vekt på å gjøre Norge kjent dit han reiste, og han hadde store tilhengerskarer hvor han enn dro.

Per Hannevold Foto: Privat

Her hjemme stiftet han Det norske Theater i 1850, som senere ble Den Nationale Scene, og fordret at det skulle snakkes norsk på scenen, ikke dansk. Han ansatte først Henrik Ibsen, så Bjørnstjerne Bjørnson som teatersjefer.

Han ville også danne et musikkonservatorium, men fikk beskjed av Stortinget at om han ville ha noe slikt, «kunne han betale for det selv». Han ristet motstanden av. Som den talentspeideren han var, oppdaget han Edvard Griegs naturlige egenskaper, og betalte for hans utdanning i Tyskland.

Resultatet av denne investeringen kjenner vi alle til. Takket være Bull og Grieg får vi oppleve Festspillene i Bergen og mengder av turister som finner veien til Troldhaugen og Lysøen årlig.

Nå står Lysøen for nedfalls. Norge tar ikke ansvar for å ta vare på det fantastiske huset han lot bygge på 1870-tallet. Området rundt Lysekloster og Lysøen kan enkelt tilrettelegges for langt flere turister og vestlendinger enn det antallet de tar unna i dag.

Kanskje det ville være en idé å invitere vår nye kulturminister, Abid Raja (V), på besøk? Endelig en som ser viktigheten av kultur, selv uten bakgrunn fra kulturbyråkratiet i Oslo.