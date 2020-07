Villeiande om justissektoren

Det er for enkelt å hevda at «politiet kan når politiet vil».

Mi oppleving er at politiet gjerne vil etterforska og avgjera alle alvorlege saker, men slit med å prioritera alle innan rimeleg tid, skriv Morten Fosse. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Morten Fosse Etterforskingsleiar, Felles eining for etterretning og etterforsking i Vest politidistrikt

På TV2 Nyhetskanalen den 05.07 uttalte etterforskingsleiar og varslar Kenneth Berg seg om Osen-saka. Nokre av påstandane han set fram, er etter mitt syn lite egna til ein konstruktiv diskusjon.

Mi kjensle er at vi som menneske så gjerne ynskjer å vera kategoriske. Det kjennast godt å uttala seg med tyngd om noko, det kan kjennast styrkjande og fast i møte med ei kaotisk verd. Problemet er berre at verda er nettopp det, kaotisk og full av nyansar.

I intervjuet var Berg mellom anna kritisk til at det ikkje vart tatt ut tiltale for grov fridomsrøving, han hevda at «politiet kan når politiet vil», og at justissektoren med denne tiltalen tar ned alvoret i saka, for at tiltalen betre skal harmonera med manglande prioritering i 2015.

Berg sa at han har hatt det tungt etter å ha varsla i 2017. Det er lett å forstå at ein kan spissformulere seg når ein har sterke kjensler for ei sak i så lang tid.

Han har òg rett i at det finst argument for ein utvida tiltale. Samstundes er det altså skrive tiltale om grovt ran, som er det straffebodet i saka som har høgast strafferamme på 15 år, med rom for å påstå skjerpande omstende.

Eg vil svara på utsegna om at justissektoren har avgjort å tona ned saka. Det er vanskeleg å forstå Berg på andre måtar enn at han skuldar ei ikkje nærmare definert person eller gruppe, for å påverka eller justera ei tiltaleavgjerd for å dekka over deira eigne feil.

Ei tiltaleavgjerd er eit skriv frå påtalemakta til domstolen om at dei skuldar nokon for lovbrot. Skuldinga om at nokon har tilpassa ei slik avgjerd av usaklege omsyn, er så alvorleg at Berg etter mitt syn ikkje burde legga ho fram slik han gjorde, utan samstundes å legga fram eit grunnlag for ho i rette kanalar.

Berg sa òg at «politiet kan når politiet vil». Det vert for enkelt. Ein kan spørja om Berg implisitt meiner at politiet ikkje hadde interesse av å oppklara Osen-saka?

Utsegna er villeiande for alle dei personar og pårørande som opplever at ei sak vert meld til politiet, utan at det skjer ei ekspeditt handsaming, eller i verste fall at saka vert lagt bort utan at alle steinar er snudd. Skal dei då tru at politiet ikkje vil?

Mi oppleving er at politiet gjerne vil etterforska og avgjera alle alvorlege saker, men slit med å prioritera alle innan rimeleg tid. Då kan prov, og utsikter til høg prioritet og oppklaring, svekkast.

Årleg trening i etterforsking for politi og påtalemakt er i gong. Sjølv om dette skal bidra til å unngå feil og dårleg kvalitet, finst det ein annan avgjerande føresetnad for å lukkast i etterforsking: mannskap og tid til rådvelde.

Sjølv om kompetanse alltid vil og skal vera tema, er det mi største uro for handsaminga av alvorlege saker. Det var òg tema i politimeister Kaare Songstad sitt tidlegare svar til BT om Osen-etterforskinga.

Det er ei gymnastikkøving for intellektet å forstå ein slik realitet, med manglande ressurssetting av alvorlege saker, i kontekst av omgrep som rettstryggleik, etterforskings- og handleplikt.

Strekk ressursane våre til for å etterforska krenkingar mot borgarane, og slik sikra rettane deira, slik det er krav om? Eg vil tru Reidar Osen lenge hadde ei oppfatning av det motsette.

Det er ikkje lett for den einskilde etterforskar å ha ei stoisk haldning om at «eg gjer så godt eg kan med det eg har», når ein står ansvarleg for straffesaker som ikkje vert tilført ressursar, slik Berg òg uttalte var hans oppleving forut for varslinga.

Alt dette er interessant og sentralt for omstenda, og mogeleg å diskutera. Eg synest òg det er bra viss ulike etatar i det offentlege kan ha diskusjonar i det opne om problemstillingar ein står i, til rett tid og stad. I konstruktiv usemje finst utvikling.

Så trur eg diskusjonen vert meir konstruktiv viss vi fokuserer på faget, lyttar til kva avvegingar og val som er gjort, og i mindre grad skuldar kvarandre eller ei ikkje definert overmakt for skjulte motiv.

For ordens skuld, far min, leiar for geografisk driftseining Hordaland, Jan Fosse, var medlem i Vest PD si varslingsgruppe då Berg varsla i 2017. Eg har ikkje hatt noko med etterforskinga eller varslarsaka å gjere, og skriv på vegne av meg sjølv.