Norsk film ligg daud, utan puls

Å drøyme om Tom Cruise-filmar i bergensområdet, er slapt.

Skal norsk filmindustri blomstre, må ein starte med skape forholda for å trekke til seg internasjonal kompetanse hit, skriv Randi Førsund. Foto: Privat

Debattinnlegg

Randi Førsund Filmskapar

Kulturminister Abid Raja (V) vil nytte Bergen til inngangsport for internasjonale filmproduksjonar. Eg forstår godt at det er langt meir konstruktivt å handtere ei levande internasjonal filmnæring, framfor den norske, daud, utan puls. Men kulturministeren må brette opp ermane og få norske filmskaparar ut av komfortsona på mosjonistnivå, og over på elitenivå.

Dette er einaste måten norsk film kan bli i nærleiken av ei næring som tener pengar. Slik kan utøvarane lukkast få med seg investorar, og ikkje minst eit sårt etterlengta internasjonalt publikum.

Å drøyme om Tom Cruise-filmar i bergensområdet, er slapt. Kulturministeren må heve lista slik at norske filmskaparar heller evnar få med seg anerkjente skodespelar.

Skal dette gjennomførast, lyt fagfolk og dei med kompetanse innan film, ta innover seg at manusskriving til store gode filmar tek langt tid og kostar pengar.

I 2017 vart Mission Impossible, med skodespelar Tom Cruise, spelt inn på Preikestolen i Forsand kommune utanfor Stavanger (2017). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Norske filmskaparar sitt fokus på manusutvikling er i beste fall på mosjonistnivå – dette kjem sterkt til syne i lys av det totale fråværet av økonomiske filmsuksessar.

Investorane her i landet lyt òg ta innover seg at det krev betydeleg kapital og satsing, skal vi få fram dei store viktige historiene frå heile landet. Dette vil løfte reiselivet til nye nivå.

Når filmen om bombeslaget i Narvik vert kokt ned til lågaste mogelege gjennomførbare budsjett, er det berre tragisk. Uansett godt manus vil dette kneble ein potensiell filmsuksess av den underkommuniserte delen av krigssoga vår. Her kan vi òg legge til nedbrenninga av Finnmark.

Sjølv står eg for kanskje den einaste internasjonale vikingfilmsatsing her på berget, og møter lite fagleg forståing. Dette er filmar med stort internasjonalt potensial.

Men så lenge norske filmskaparar held seg på mosjonistnivå, og vegrar seg for steget til elitenivå med tilhøyrande satsing, risiko og smerte, kan vi vel strengt tatt ikkje klandre nokon for at investorane ikkje vil ta i norske filmproduksjonar.

Kulturministeren må opne for brubygging mellom filmskaparar som evnar og torer bere store risikoar og satsar på elitenivå, skal ein ha Tom Cruise i filmane sine og tiltrekke dei største investorane. Berre slik kan ein få til det dei lukkast med i idretten, underhalde publikum, tene pengar og få fram dei gode historiene vi ikkje har rå til la ligge ufortalt.

Fokuset på å få internasjonale filmproduksjonar til Bergen er å lukke auga for at norsk film ikkje er flinke nok og treng heilt ny retning om det skal lukkast å bli ei levedyktig næring.

Norsk film må rette fokus på siger og innsjå at dette krev beinharde intervall langt utanfor komfortsona. Alt anna er tap.