Beboere på sykehjem får god mat

Vi vil sørge for at de som på sykehjem i Bergen, har det godt på alle måter i sykehjemmene våre.

Vi vet fra undersøkelser at 85 prosent av brukerne er svært godt eller godt fornøyd med maten de får, skriver eldrebyråd Beate Husa (KrF). Foto: Bård Bøe (arkiv)

I BT 23. juni kunne vi lese et engasjerende debattinnlegg fra Arne Engelsen om hans bekymring for maten på sykehjemmene.

Først vil jeg slå tydelig fast at vi deler målet og ønsket om at sykehjemsbeboere skal bli satt pris på og få sine behov møtt. Dette mener jeg også er realiteten i dag.

Jeg vil peke på tre momenter som er viktig å ta med seg, når vi diskuterer kjøkkenløsning på sykehjemmene:

1. Beboerne våre får i dag kvalitetsmessig god mat, tilpasset deres behov og i de mengdene de trenger og ønsker. I tillegg gjøres det mye for at rammen rundt måltidene skal være et høydepunkt i hverdagen.

I dagens modell vil maten kunne serveres når det passer best den enkelte beboer.

Vi vet også fra bruker- og pårørendeundersøkelser at 92 prosent av brukerne sier maten lever opp til forventningene.

2. En del av argumentasjonen for lokale produksjonskjøkken gjelder ønsket om å kjenne duften fra matlagingen i gangene. Men dersom et kjøkken er bygget etter moderne byggetekniske krav, skal det ikke lukte mat fra kjøkkenet. Tvert imot skal lukten ledes vekk fra bygget, for å unngå at matos trekker inn i beboerarealene.

Men når maten trilles inn og lokkene tas av, kommer den gode middagslukten. Dette får vi også med dagens løsning, der maten sluttilberedes på avdelingskjøkken før servering.

3. Lokale produksjonskjøkken på alle sykehjem vil gi oss noen utfordringer med å rekruttere faglærte kokker. Vi ser også at det vil koste minst 30 millioner i drift for å gjenopprette kjøkken på alle kommunale sykehjem. I tillegg kommer kostnader til bygging og utstyr.

Med slike summer må vi oppnå vesentlig bedre kvalitet enn dagens løsning, skal slike utgifter kunne forsvares.

Uansett hvilken løsning Bergen kommune velger, vil vi sørge for at kvaliteten skal være god, og at beboerne våre har det godt på alle måter i sykehjemmene våre.