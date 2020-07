Dette holder ikke, Fjord1

Kåre Berge Fedje

Fjord1 kan i BT 10.juli ikke love skikkelig bedring i ferjetilbudet mellom Fedje og Sævrøy før ett år er gått. Det er uakseptabelt.

For det første er det liten grunn til å tro at trøbbelet vil opphøre. Det er ikke barnesykdommer når ferja ikke kan gå i tett tåke. Det er ikke barnesykdommer når den ikke kan gå i mer vind enn sterk kuling fra nord.

Selskapet skylder på trange innløp. Men hvorfor bygger de da en ferje som er to meter bredere enn den gamle, MS Fedjefjord? Fjord1 var ikke forberedt på sommerstorm. Men er de bedre forberedt på vinterstorm? Dette holder ikke.

For det andre gir Fjord1s kontrakt med Skyss tilsynelatende bredt spillerom for når de kan kansellere på grunn av såkalt «force majeure», som betyr at de ikke har ansvar for noe som helst.

Jeg var selv med den dagen siste og nest siste tur ble kansellert på grunn av tåke, og folk måtte prøve å skaffe seg overnatting dels på hotell og dels hos kjente.

Det gir heller ikke mening at de bruker en reserveferje som har tilholdssted på Sunnmøre, og må kjøre opp og ned etter bruk. At Fjord1 ellers, når det er tekniske problem, setter inn skyssbåt, løser lite for oss.

Jeg fastholder hva vi har krevd tidligere, at Skyss burde ha vært mer opptatt av å kreve regularitet som MS Fedjefjord hadde i nesten 20 år. Da ville kanskje ferjen ha vært bygd for forholdene.