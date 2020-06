Pride er inkluderende

Eg hevar regnbogeflagget på vegner av oss alle.

Regnbogeflagget er eit flagg som symboliserer den skeive rørsla og som dei aller fleste skal kunne stille seg bak, skriv Isabel Jensen Grindheim. Foto: Privat

Isabel Jensen Grindheim Lærar, Bergen

I Bergens Tidende sundag 28. juni, kunne vi lese at Arnt Hasager Mandrup vil heve fakkelen på vegner av streite, fordi vi skeive ikkje inkluderer «vanlege» når vi feirar pridemånad i juni.

Dette er nytt for meg. Visst feirar vi vårt skeive liv, men eg har aldri høyrd nokon sei at feiringa ikkje er for streite. Alle er hjarteleg velkomne!

I fjor gjekk eg i paraden saman med både skeive og streite. Vi gjekk under Utdanningsforbundet si fane, og hadde t-skjorter med «Stolt lærar!» på. Som skeiv gjekk eg rakrygga, stolt av meg sjølv og stolt av elevane mine.

Mandrup er stolt av si legning, og det er flott. Det burde alle vere, og eg skulle verkeleg ønskje at det var slik, men det er det ikkje. Dersom ein er skeiv, er det større sjanse for at ein har hatt sjølvmordstankar enn dersom ein er streit.

Det kan tyde på at mange skeive ikkje er stolte av si legning. Eg har derimot aldri høyrd om nokon som slit psykisk fordi dei er heterofile.

Ifølgje tal frå Amnesty Norge, tykker ein av fem nordmenn at det er ubehageleg å sjå lesbiske eller homofile kysse og klemme. Kvar fjerde nordmann syns det er verre å sjå homofile enn heterofile kysse og klemme. Menn tykker det er verre med homofil kjærleik enn det kvinner gjer.

I staden for å setje seg sjølv i ein offerrolle, burde Mandrup reflektere over kva han, som heterofil mann, kan gjere for å snu denne innstillinga hjå så mange som mogeleg.

Det må til for at vi skeive heilt reelt kan vere stolte av den vi er, slik at vi kan vise vår kjærleik utan å tenkje på at ein firedel av dei rundt oss reagerer på det.

Det er mange grunnar til at eg markerer pride. Eg gjer det fordi eg syns det er vanvitig å sjå utviklinga i land som Polen – der 1/3 av landet er erklært homofri sone.

Eg gjer det fordi eg syns det er ekkelt når eg blir ringt opp av ekle, gamle menn som «berre vil snakke litt» med meg fordi «dei blir så kåte av lesber», og fordi det framleis er ulovleg å vere homofil i 68 land.

Eg går for dei som tykker det er vanskeleg å fortelje dei rundt seg at dei er skeive, og som tykker det er kjipt å stadig måtte rette på folk som kjønnar feil. Eg gjer det for transpersonar som blir behandla elendig i helsevesenet, og som ikkje ein gong kan gå på do på ein utestad utan å risikere å få tilsnakk.

Etter kvart skal eg gjere det for å vise sonen vår at så mange menneske syns det er greitt, kanskje til og med fint, at han har to mødrer. Eg gjer det fordi det er viktig for meg, men også fordi det er viktig for mange.

Det er mange som har hengt ut regnbogeflagg i år. Det gjer meg stolt. Når Mandrup ønskjer ein eigen streit farge på flagget, kan eg forsikre om at den fargen allereie finst.

Opphavleg hadde regnbogeflagget åtte striper, som symboliserte seksualitet, liv, helbred, sola, naturen, kunst, harmoni og ånd. Det blei, av heilt praktiske grunnar, redusert til seks fargar, men er like fullt eit flagg som både symboliserer den skeive rørsla og som dei aller fleste skal kunne stille seg bak.

Neste år, forhåpentleg i ein parade ute i gatene, håpar eg Mandrup vil vere med oss, gjerne med regnbogeflagg. Eg kan garantere at det finst ein stad i paraden for han og hans familie. Ver stolt av deg sjølv, men ver stolt av «oss uvanlege» også, som lever livet vårt trass utfordringane.