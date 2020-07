Vi har en ukultur i Fotball-Norge

Det er ikke lenger greit å si at «han skyter som en jente».

Jeg har aldri fått så mange reaksjoner etter å ha tatt opp noe, skriver Gjert Moldestad. Foto: Roar Christiansen (arkiv)

Gjert Moldestad Styremedlem, Bataljonen

Jeg har engasjert meg i mange saker i fotballen, men aldri har jeg fått så mye pepper og sinte reaksjoner som da jeg nylig tok opp uttrykk som handler om kvinner eller kvinneuttrykk i herrefotballen.

Da Aalesund-trener Lars Bohinen forrige lørdag bruke uttrykket «vi er som kjerringer i boksen» under en TV-sending, følte jeg for å si ifra. Jeg er på ingen måte ute etter Bohinen, men jeg er ute etter det jeg vil kalle en ukultur.

For dette er ikke første gang jeg har hørt slike og liknende uttrykk:

Han skyter som en jente

Ikke vær så femi, da

Du løper som en jente

Kjerringfotball

Spiller som kjerringer

Kaster som en jente

Listen kunne vært mye lengre.

Det må gå an å si at man er elendig i forsvar, uten å si at man spiller som kjerringer. Eller at en som bommer på ballen skyter som en jente.

Åpenbart er dette et synspunkt som skaper sterke reaksjoner, både positive og negative. Mange har takket meg for at jeg sier ifra, at de har hørt det samme selv og reagert. En av dem er Guro Pettersen, tidligere keeper for Stabæk og Vif i Toppserien, som nå spiller for Piteå i den svenske toppdivisjonen. Hun skriver at om hun selv hadde tatt opp dette, ville folk sagt at hun syter.

Men mange har også reagert med sinne, eller et behov for å fortelle meg hvor fort jeg blir krenket. Det virker som at å påstå at noen er krenket er blitt den nye måten å unnskylde eller bortforklare ting. I stedet for å si beklager, så påstår man at mottaker altfor lett blir krenket.

Men jeg er ikke krenket, heller tvert imot. For meg så handler dette om å si ifra, fordi jeg mener at vi alle har et ansvar for å gjøre fotballen til en arena der alle føler seg velkomne.

Det innebærer at vi tenker over hva vi sier. For ord er makt, og ord kan bety mye.