Bøter uten hensikt

DEBATT: Reglene om beltebruk i buss henger ikke på greip.

BELTEBRUK I BUSS: Satsingen til Vegvesenet bidrar neppe til å øke trafikksikkerheten til passasjerene, mener Sofie Lekve. Foto: Arkivfoto: Scanpix

Sofie Lekve Filosof

I forrige uke kunne BT opplyse om at det var skrevet ut bøter for manglende bilbelte på buss for oppimot en halv million kroner på kun en uke. Dette har tidligere vært oppe til debatt, men Vegvesenet har ikke svart på kritikken på en tilfredsstillende måte.

Utskrivingen av disse bøtene har opplevdes som urettferdig for forbrukerne, med god grunn. Det har knapt vært noen form for informasjonskampanje i forkant om at det nå blir gitt bøter for manglende bruk av bilbelte på bussen. Istedenfor kan det nærmest virke som om Statens vegvesen har planlagt at denne enorme utskrivningen av bøter skal bli så provoserende at den blir omtalt i mediene – og at det dermed er deres form for informasjonskampanje.

Statens vegvesen opplyser om at de må se at passasjerene sitter på bussen uten bilbelte mens bussen er i fart. Denne strategien gir ikke tillit. Et annet alternativ hadde vært å be kontrollørene si fra til passasjerene at de må bruke bilbelte, og heller utskrive bot hvis de nekter.

Det andre problemet som mange har reagert på er at det er påbudt med bilbelte på bussen, men likevel fortsatt tillatt å bruke ståplass. Vegvesenet har uttalt at hensikten med beltebruk er å øke sikkerheten til passasjerene. Samtidig svarer de på denne selvmotsigelsen at de prioriterer å få så mange passasjerer som mulig frem til målet i de hektiske periodene.

Betyr det at det som regel er viktig at passasjerene kommer trygt frem, men når det er rushtid, så er det bare viktig at passasjerene kommer frem? I tillegg er det også tilfelle at flere busser mangler bilbelte. Er trafikksikkerheten bare viktig på visse strekninger, og ikke andre?

Denne satsingen til Vegvesenet bidrar neppe til hovedhensikten, nemlig å øke trafikksikkerheten til passasjerene. Selv om bøtene kan virke ubetydelig i det store bildet, er det ikke det for dem som har fått utskrevet en.

Statens vegvesen burde endre strategien sin drastisk, eller finne en tilfredsstillende forklaring på de førnevnte selvmotsigelsene denne kampanjen viser.

