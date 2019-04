Vi må bli flinkere til å gi oss selv en tommel opp

Prøv å finne oppriktig glede i de hverdagslige tingene, uansett hvor små de er.

GOD TRENING: Det kan være fint å prøve å se verdi i selv de små ting rundt seg, bygge opp litt glede i å få til ting ved å gi seg selv litt skryt, skriver Adelheid Links.

Adelheid Links Bergen

Når man sliter med sosial angst og mindreverdighetskomplekser, er det mange dagligdagse og tilsynelatende enkle ting som kan kjennes umulig.

Jeg drømmer om å kunne løfte telefonen en dag og ringe andre enn mine absolutt nærmeste uten å få hjertebank. Jeg drømmer om å kunne gå på butikken uten å være redd for at folk der ikke skal like at jeg er der. Og jeg har alltid drømt om å gå på gruppetimer på et treningssenter.

Jeg liker veldig godt å trene, men vegrer meg for sentrene fordi jeg er redd for å trene foran andre. Kanskje de synes jeg gjør feil, eller ser dum ut? Egentlig er jeg ikke disiplinert nok for å trene på egen hånd på senter, dermed har jeg alltid drømt om å kunne gå på gruppetimer der jeg blir fortalt hva jeg skal gjøre, hvordan og når. Jeg tok mot til meg, beit i meg alt som het angst, og tvang meg selv inn dørene til gruppetimen.

Når jeg blir ledet slik i en gruppetime, forsvinner jeg inn i en boble hvor det er bare dette jeg tenker på. Alle andre tanker får en pause, og det er utrolig behagelig. Det gjør underverker for kropp, sjel og psyke å bevege seg. Bli varm, presse seg selv, få til stadig nye ting, nå nye små mål, og på en måte å være en del av noe, et fellesskap. Og instruktørene på timene er ofte er veldig flinke til å gi oss en skikkelig god mestringsfølelse. Når timen er ferdig, applauderer vi over egen innsats. Sliten og glad!

Generelt kan vi alle bli flinkere til å gi oss selv en liten tommel opp og styrke selvfølelsen, selv om det vi gjør kanskje i manges øyne er lite. For meg er det jo superskummelt og utfordrende å gå på butikken eller å ta en telefon, og selv om det for folk flest er helt problemfritt å gjøre disse tingene, bør jo ikke det hindre meg i å være fornøyd, og føle mestring, når jeg får det til.

Det kan være fint å prøve å se verdi i selv de små ting rundt seg, bygge opp litt glede i å få til ting ved å gi seg selv litt skryt. Selvsagt er det viktig å ha litt større mål også, men dette kan være fin trening. Fremdeles kjennes det rart å klappe meg selv på skulderen, men jeg prøver å gjøre det likevel. For jeg vil gjerne like meg selv, og finne den verdien i meg andre sier de ser.

Jeg er nok ikke alene om å være usikker, om å ikke få ting til, om å ha dårlige dager eller kjipe tanker. Det finnes nok av metoder og aktiviteter der ute som kan bidra positivt, det gjelder bare å klare å finne den tingen som passer for deg. For meg viste det seg å være trening, for deg kan det være det samme, eller det kan være noe helt annet. Det er ikke viktig hva det er, så lenge det gir deg glede, mestring, og du føler deg bra mens du gjør det.

Prøv å finne oppriktig glede i de helt små, hverdagslige tingene. Slik jeg får av high five fra instruktør etter endt time. Da føler jeg meg sett, jeg føler meg flink, og jeg føler meg bra. Det er ikke småtteri, det!

