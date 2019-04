Derfor flopper kvinnefotballen

DEBATT: Kvinnefotballen ønsker ikke å bli sammenliknet med herrefotball, men så lenge produktet er fullstendig likt, er dette uunngåelig.

ENORM FORSKJELL: Totalt 442 tilskuere fikk med seg Sandvikens serieåpning mot Røa på Stemmemyren nylig. Lagene spiller i kvinnenes øverste divisjon. Til sammenlikning trekker Branns hjemmekamper 25 ganger så mye folk (i snitt rundt 11.000 tilskuere). Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Bendik Kristoffersen, Thorvald Trætteberg, Lars Magnus Pedersen og Alexander Lillebø Idrettsstudenter ved Høgskulen på Vestlandet

Publisert: Publisert 6. april 2019 07:00







Med et snitt på 254 tilskuere i Toppserien 2018 kan man trygt slå fast at interessen rundt kvinnefotballen i Norge er laber. Obos har gått inn med masse penger; man skal profesjonalisere kvinnefotballen, man kan trene mer, noe som skal gi kvaliteten et løft. Men er det kvaliteten på kvinnene som er problemet?

Kvinnefotballen har lenge slitt med interessen rundt produktet som blir levert. Tilskuersnittet i Toppserien har ligget på rundt 200 pr. kamp siden 2011, med ny bestenotering i 2018. Likevel er det, med et tilskuersnitt på 254 pr. kamp, et langt stykke igjen til herrefotballen.

Tross tilskuersvikt i Eliteserien for menn de siste årene, hadde man respektable 5854 tilskuere på hver kamp i fjor – 23 (!) ganger mer enn kvinnene. Vi tar sammenlikningen videre nedover i divisjonssystemet hos herrene: I Postnord-ligaens avdeling 1 var tilskuersnittet 655 personer, altså nesten tre ganger mer på herrenes nivå tre enn kvinnenes nivå én. Herrenes nivå tre er på ingen måte en helprofesjonell liga, så hvorfor fenger dette mer enn våre beste kvinner?

Som nevnt har Obos pumpet inn flerfoldige millioner i et forsøk for å profesjonalisere kvinnefotballen. Men er det virkelig slik at det er nivået på kvinnene som er problemet, og ikke selve produktet? De norske damene holder et høyt nivå. Damelandslaget har levert store internasjonale resultater i flere år, og vi har til og med verdens beste kvinnelige fotballspiller!

NUMMER 1: Norske Ada Hegerberg er kåret til verdens beste fotballspiller, men selv ikke dette har økt interessen i særlig grad. Foto: Ness, Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Mange velger å peke på massemediene. Kvinnefotballen får for lite omtale i mediene – noe som ikke fanger interessen i folket. 26. mars møtte det norske herrelandslaget Sverige i EM-kvalik, noe TV 2-sporten publiserte 11 artikler om. Til sammenlikning ble det publisert tre artikler da Lillestrøm møtte mektige Barcelona i kvartfinale i det som nok er verdens gjeveste klubbturnering, Champions League, 27. mars. Hadde Lillestrøm møtt Barcelona på herresiden, hadde nok TV 2-sporten.no vært prydet med flere titalls overskrifter som «Les hva Frode Kippe sa til Messi på corneren», eller «Gerard Piqúe luktet godt – også etter pause!».

Det blir feil å klandre mediene for manglende dekning. Det er tilbud og etterspørsel, og etterspørselen er dessverre ikke like stor rundt kvinnefotball.

Fotballen er fullstendig lik for kvinner og menn. Men er det likestilling at alt skal være likt? I de fleste andre idretter er det forskjellige rammebetingelser for kvinner og menn. Håndballdamer spiller med mindre ball, kvinnelige volleyballspillere har lavere nett, kvinnelige langrennsløpere går kortere enn herrene, kvinnelige tennisspillere spiller med lettere baller, bare for å nevne noen eksempler.

Hvorfor er det forskjellige rammebetingelser for kvinner og menn i disse idrettene? Jo, fordi det er fysiologiske forskjeller på kvinner og menn. Hvor interessant hadde kvinnevolleyball vært hvis ingen kunne ha smashet ballen?

Dette mener vi er hovedproblemet i kvinnefotballen. Kvinnefotballen ønsker ikke å bli sammenliknet med herrefotball, men så lenge produktet er fullstendig likt, er dette uunngåelig. Kvinner er lavere enn menn, de løper ikke like fort eller skyter like hardt. Hvorfor er da rammebetingelse like i fotballen? Fysikk er jo tross alt en utrolig stor faktor i fotball.

Fotballinteresserte som vi er, ble vi sittende og se på Norway Cup-sendingen til TV 2 sommeren 2018. De viste finaler for både gutter og jenter. Plutselig satt vi og så på en J16-finale. I denne finalen var det høyt trøkk, taklinger, bra tempo, fine scoringer og keepere som lå i krysset og hentet baller. Rett og slett en interessant kamp å se på fra tilskuerperspektiv.

ULIKE: Mange idretter har forskjellige rammebetingelser for kvinner og menn, skriver innsenderne. I håndball, for eksempel, har kvinnene mindre ball. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (arkiv)

Hva gjorde at vi ble sittende og se på dette, samtidig som vi skifter kanal når Toppserien går på TV? Jo, det var 7-erfotball. Misforstå oss rett. Vi mener ikke at kvinner skal spille 7-erfotball, dette er bare brukt som et eksempel. Banen var liten nok til at de kom seg hurtig i press, derav høyt trøkk og taklinger. Fordi jentene kom hurtig i press, måtte motspillet gå hurtigere, derav høyere tempo. Målene var mindre, så keeperne hadde rekkevidde til å redde skudd oppe i vinkelen. Underholdningsverdien var høy!

I Norge går man i dag fra 7-erfotball til 9-erfotball når man blir 13 år, og videre til 11-erfotball når man blir 14 år. Dette er fordi de fysiske og taktiske forutsetningene endres med alderen. Hvorfor skal jentene følge den samme utviklingen, når tall fra SSB viser at snitthøyden for kvinner var 167,1 cm for kvinner i 2012, sammenliknet med menns 179,9 cm?

Menn hopper høyere enn kvinner og har lengre armer. Dette har stor betydning for rekkevidden. Hvorfor har det seg da slik at det er samme størrelse på målene for menn og kvinner? I tillegg løper menn raskere og lengre enn kvinner. Ville det ikke da være naturlig at kvinner hadde mindre bane? De kampene og ligaene som fenger flest tilskuere er dem med bra balltempo i angrepsspillet, og høy intensitet i forsvarsspillet. Forflytningsevnen er alfa og omega for at disse kriteriene skal oppfylles.

På trening spiller topplagene i verden sjelden på full bane, men heller på avgrensede områder. Dette gjør de for å utvikle tekniske og taktiske valg under stort press. Dersom dette blir et kriterium i kamp hos kvinner, tror vi at spillet ikke bare vil bli mer underholdende, men også at damene vil utvikle enda bedre ferdigheter.

