Ikke glem skolestarterne!

Jeg har en oppfordring til både barnehager og foreldre.

Mange barn vil greie seg godt på skolen til høsten, men blant skolestarterne er det også dem som trenger litt ekstra forberedelse. Foto: Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Linn-Hege Toftegaard

Å starte på skolen er en stor overgang for barn, og krever forberedelse, trygghet og oppfølging.

Mange barn er klare for denne overgangen og modne for de nye utfordringene skolehverdagen har å by på. Men blant skolestarterne er det også barn med særskilte behov, barn som ikke er trygge på å starte på skolen, og som ennå ikke er klare for å slippe barnehagehverdagen som de kjenner så godt.

Disse barna har også krav på en trygg og tilrettelagt overgang til skolen. I dagens situasjon hvor kohorter, smitte og hygiene er en stor del av hverdagen i barnehagene, er jeg redd for at de ikke klarer å møte kravene som stilles i rammeplanen, og ikke klarer å tilrettelegge for en best mulig overgang.

Barnehagen har ansvar for å gi skolestarterne erfaringer som gjør dem i stand til å se sammenheng mellom barnehage og skole, og for at barna avslutter sin tid i barnehagen på en god måte.

Barnehagen har også et ansvar for å legge til rette for å få den tryggheten som en god overgang til skole og fritidsordning krever, i samarbeid med foreldre og skole.

Den jobben barnehagene har gjort for å forberede barna gjennom pedagogiske aktiviteter i tiden frem til koronatiltakene trådte i kraft 12. mars 2020, vil være et godt utgangspunkt. Men det er ikke nok.

Nå som barna er tilbake i barnehagen, er det viktig at tiden frem mot sommeren blir brukt til å gi skolestarterne støtte og oppfølging, skriver barnehagelærer Linn-Hege Toftegaard. Foto: Privat

Mye av læringen og opplevelsene barna har fått, vil være internalisert i noen av dem, men vi vet at barn er veldig «her og nå», og det skolestarterne skal «her og nå» er å begynne på skolen snart. De skal inn i en ukjent tilværelse, til et nytt sted med nye voksne.

Derfor kan ikke de praktiske smitteverntiltakene ta all oppmerksomhet. Den må også være rettet mot samarbeidet med foreldre og skole, da dette er avgjørende for en god skolestart.

Mange barn har nok kost seg hjemme med foreldrene sine når barnehagene var stengt, men skolestartene har likevel mistet verdifull tid knyttet til skoleforberedende aktiviteter i barnehagen.

Jeg tenker også på de barna som har sitt trygge sted i barnehagen, som igjen må vekk fra dette trygge stedet; ikke på grunn av korona, men fordi de skal begynne på skolen.

Nå som barna er tilbake i barnehagen, er det viktig at tiden frem mot sommeren blir brukt til å gi skolestarterne støtte og oppfølging, for å styrke en god overgang.

Jeg har forståelse for at smittevernveilederen må følges, og at den preger hverdagen til mange barnehageansatte. Men en oppfordring til barnehagene er å også ta frem veilederen for overgang fra barnehage til skole.

I denne ekstraordinære tiden må barnehagene sende ballen videre til foreldrene, og dele både den pedagogiske kunnskapen og ansvaret med dem. I barnehageloven står det at «barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet (…)».

Jeg har en oppfordring til foreldre med barn som skal starte på skolen: Innhent informasjon fra barnehagen og skolen om hvordan dere kan hjelpe deres barn for en best mulig start på den nye hverdagen.

Dere kjenner barna deres best og er derfor sentrale i å tilrettelegge for denne viktige overgangen.

Jeg vil også oppfordre barnehagene til å gi foreldrene råd og veiledning om hvordan de på best mulig måte kan forberede sitt barn på en ny skolehverdag. Gi informasjon om hva som er viktig å snakke om, og forklar dem hvorfor dette er så viktig for barna.

Foreldre kan ta barna med på ettermiddagen for å se skoleplassen. Eller de selv kan kontakte skolen om å få komme på besøk, nå som barnehagene ikke har mulighet til å gjennomføre dette.

Erfaringene barna gjør seg nå som de skal starte på skolen, får de aldri oppleve igjen.