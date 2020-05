Mediene sprer unødvendig frykt for korona

Fremdeles ser vi overskrifter om mennesker som har dødd av covid-19.

Mediene øker stadig trykket på koronadekningen. Nå holder det med skremmende overskrifter, mener Erik Hanøy. Skjermdumpen er fra en VG-artikkel om testing for korona. Foto: Skjermdump, VG.no

Erik Hanøy Foredragsholder

Da jeg var i førskolealder, en gang på 70-tallet, benyttet foreldregenerasjon seg ofte av frykt for å gjøre folk av ungene sine. Jeg fikk høre at jeg ville få hull i tennene dersom jeg ikke drakk melk, mer enn én brus i uken ville gi meg sukkersyke, og dersom jeg ikke spiste opp min mors istykkerkokte gulrøtter, ja da ville jeg få dårlig syn.

Det mest skremmende var konsekvensene av å ikke spise fisk. Da var jeg nærmest garantert å bli rammet av struma. Jeg visste ikke hva struma var, men jeg var sikker på at jeg ikke ønsket å bli rammet av det.

Erik Hanøy Foto: Bjørn Erik Larsen

Å spille på frykt er et av verdens eldste triks. Nå, nesten 50 år senere, kan man flire litt av det vi fikk høre som barn, men sannheten er jo at det virket. Jeg drakk opp melken, spiste gulrøttene og tvang i meg torsken. Det fungerer altså å skremme.

Så kom covid-19. Jeg tok det ikke så alvorlig i starten, ikke før jeg så konsekvensene i Italia. Mediene hev seg på bølgen, det dukket opp overskrifter verdig et krigsutbrudd. På NRK fikk lege og forsker Gunhild Alvik Nyborg, mer eller mindre uimotsagt, hevde at over 150.000 nordmenn kom til å dø. Statsminister Erna Solberg innførte med alvorlig mine de strengeste tiltakene siden krigen, og hyttefolket måtte bli hjemme.

Det var viktig at befolkningen forsto alvoret. Dersom vi ikke fulgte de retningslinjene som ble innført, ville samfunnet bryte sammen, og dødstallene eksplodere. Og nordmenn er et lydig folkeferd.

Omtrent over natten ble det slutt på håndhilsing, naboer sto to meter fra hverandre når de møttes, ja folk lot til og med være å møte opp i begravelser. Alt for å bekjempe viruset.

Denne nasjonale lydigheten har gitt resultater. Konsekvensene har blitt mye lavere enn fryktet. Vi er i ferd med å vinne over viruset. Kampen er ikke over, men det ser bra ut. Folk har forstått hva som må til.

Det er da jeg spør meg: Hvorfor fortsetter da mediene å spre frykt? Fremdeles ser vi overskrifter om mennesker som har dødd av covid-19.

Hvert eneste dødsfall er selvsagt tragisk for dem som rammes, men det dør i gjennomsnitt 110 personer i Norge hver eneste dag. Så brutalt det enn kan virke, er det ikke slik at hvert eneste av de 110 dødsfallene kan få sin egen overskrift.

Etter en tid biter ikke lenger disse overskriftene på oss. Hva gjør mediene da? Jo, VG dundret til med følgende tekst: «Det er ikke over. Det er bare stille før stormen. Snart er det din tur».

Hva skal man si til slikt?

Dessuten, covid-19 rammer jo først og fremst de eldre. Folk i 40-årene er ikke så bekymret. Hva gjør mediene da? Jo, lager en sak på den yngste i Norge som er død av covid-19. En 41 år gammel seksbarnsfar. Selvsagt dypt tragisk, men samtidig en påminnelse om at alle kan rammes, ikke bare de eldre. Du gjør klokt i å være redd.

Jeg har en bønn til mediene. Vi har forstått det, vi vet at covid-19 er farlig, vi gjør så godt vi kan, vi følger retningslinjene. Vær så snill, dere trenger ikke skremme oss lenger. Dere har gjort en god jobb med å få oss til å forstå, men det holder nå.

For jeg antar at det er derfor dere har kjørt så hardt på? For å bidra til at befolkningen tar dette på alvor? Jeg kan i hvert fall ikke tenke meg at dere bare har utnyttet virusutbruddet til å øke antall klikk?

Eller ...?

