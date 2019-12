Mitt nyttårsønske er at Bheki får asyl

Jeg kjenner Bheki Dlamini og vet han snakker sant.

HYKLERI: Når Norge har invitert Bheki hit for å fremme den internasjonale kampen for demokrati og menneskerettigheter, for så å avvise hans rett til å søke beskyttelse mot tortur, fengsling og død, er det hykleri, skriver Tom Heinemann. Foto: Privat

Debattinnlegg

Tom Heinemann Dokumentarfilmskaper

På årets siste dag, hvor vi feirer inngangen til det nye året, er det fest, farger og glede. Men det gjelder ikke for studentlederen Bheki Dlamini fra Swaziland. Han skal utvises etter å ha søkt politisk asyl i Norge.

Bheki ble invitert til Norge i 2015 på et internasjonalt «Student at risk»- program ved Universitetet i Bergen. Der tok han en master i Public Administration med beste karakter. Nå skal han kastes ut av Norge.

I beste fall skal han leve i skjul i Sør-Afrika. I verste fall blir han drept eller idømt 10–20 års fengsel i sitt hjemland Swaziland. Det er fordi de norske asylmyndighetene har avslått hans søknad om asyl. Det har de gjort på feilaktig grunnlag.

UTVIST: Både byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) har engasjert seg for at Bheki Dlamini skal få bli i Bergen, Foto: Rune Sævig

Hykleriet er synliggjort når Norge med den ene hånden selv har invitert Bheki til Norge for å fremme den internasjonale kampen for demokrati og menneskerettigheter. Men den andre hånden avviser hans rett til å søke beskyttelse mot tortur, fengsling og død.

Bheki Dlamini er statsborger i det lille landet, Swaziland, som ligger mellom Mosambik og Sør-Afrika. Swaziland styres med hard hånd av verdens siste eneveldige konge, Mswati III. Han er en selvutnevnt regent, som vurderes å eie 200 millioner US dollar, i et land som regnes for å være et av verdens fattigste og mest undertrykkende.

Et av kongens seineste påfunn er å endre landets navn. Nå heter det eSwatini. Men en kosmetisk navneendring kan ikke fjerne det som skjer i landet. Kong Mswati bestemmer stadig alt.

Politiske partier som ikke er godkjent av kongen, eller av hans rundt 15 koner, 23 barn og prinser og prinsesser, er forbudt ved lov. Statsministeren utpekes av kongen. Han har alltid 100 prosent flertall i «skygge-parlamentet». Det finnes ingen uavhengige domstoler. Enhver opposisjon slås brutalt ned.

Jeg vet det, for vi har vært der og laget en dokumentarfilm om forholdene i landet og om demokratiforkjemperen Bheki Dlamini. En ung mann, som det «humanistiske Norge» ga en utdannelse i statsvitenskap, og en mann som Norge nå kaster ut.

I september 2014 møtte vi Bheki i Johannesburg i Sør-Afrika. Bheki var sluppet ut av fengslet i Swaziland i slutten av februar samme år. Han hadde vært fengslet i fire år for sitt politiske arbeid. Bheki har selv fortalt at han tallrike ganger ble torturert i fengselet. Blant annet ble han utsatt for kvelningsforsøk, der han fikk trukket plastposer over hodet.

Bare kort tid etter sin løslatelse, gikk Bheki Dlamini på talerstolen under et (ulovlig) 1. mai-arrangement i Swaziland. Her holdt han en tale sammen med presidenten for det ulovlige opposisjonspartiet Pudemo. Politiet rykket inn og arresterte presidenten, som ble fengslet. Bheki klarte å rømme fra stedet. Han gjemte seg tre-fire dager i Swaziland før han klarte å flykte ut av landet og til Sør-Afrika.

I Johannesburg holdt han en meget lav profil, fordi han vet at styret i Swaziland har mange folk i Sør-Afrika. Det er mange eksempler på at folk blir tatt og hentet tilbake til Swaziland og fengslet der.

En advokat og menneskerettighetsaktivist i Sør-Afrika vurderer at Bheki vil få en straff på mellom 10 -20 års fengsel hvis han blir utlevert til Swaziland. Til tross for dette skremmende perspektivet, arbeidet Bheki under sin tid i Johannesburg i det skjulte for demokratibevegelsen i Swaziland.

Etter møtet med Bheki i Johannesburg, reiste vi med turistvisa inn i Swaziland. Der møter vi Bhekis far, Dumesane Dlamini. Der møtte vi også Bhekis mor og bestemor. De var naturligvis sterkt bekymret for Bhekis sikkerhet. Vi fikk det hele på film.

Vi møtte også tallrike demokratiforkjempere i Swaziland, som f.eks. Wandile Dludlu, som hadde studert sammen med Bheki på University of Swaziland helt tilbake i 2002–2003. Det var den gang Bheki ble politisk bevisst. Allerede i 2007 ble Bheki arrestert og kortvarig arrestert for sitt politiske arbeid. Han satt i Big Bend-fengselet, som vi også filmet under vår reportasjetur.

For få dager siden, den 20. desember, ble Bhekis venn, Wandile Dludli, som nå er generalsekretær i det ulovlige partiet Pudemo, arrestert og fengslet. Hva som skjer med ham, er foreløpig usikkert.

Dokumentarfilmen vi produserte om Bheki og Swaziland, burde være godt kjent for norske asylmyndigheter. Den er vist to ganger på NRK høsten 2015/ våren 2016. Den var et av seks programmer i serien «Et hjerte som aldri dør». I forbindelse med Bhekis asylsøknad i Norge har vi også sendt filmen til norske asylmyndigheter.

Sidene filmene ble vist, og mens han studerte statsvitenskap i Bergen, har Bheki vært omtalt og intervjuet i en rekke artikler og nyhetsinnslag om de forferdelige forholdene i Swaziland. Verken i Norge, Danmark eller i Sverige er han blitt motsagt eller beskyldt for å snakke usant.

Filmen er spredt og delt på illegalt vis i Swaziland til representanter for demokratibevegelsen i landet. Likevel påstår norske myndigheter, helt feilaktig, at Bheki er sørafrikansk statsborger, og derfor ikke har rett til asyl i Norge. Årsaken er at Bheki har skaffet seg et falskt pass fra Sør-Afrika. Dette er et land hvor forholdene ikke gir asylrett i Norge.

Passet er av en så god kvalitet at utlendingsmyndighetene i Norge insisterer på at han er statsborger i Sør-Afrika, og ikke fra Swaziland. Bheki skal derfor utvises seinest den 31/12–2019, på nyttårsaften i år. Dette er så himmelropende urettferdig, at gudene må forbarme seg over denne gale avgjørelsen.

Det finnes overhodet ingen tvil om at Bheki er statsborger i Swaziland. At han har vært nødt til å endre sin «identitet» gjennom å skaffe seg et falskt pass fra Sør-Afrika, er helt naturlig. Utallige flyktninge-, demokratiforkjempere og menneskerettighetsaktivister gjør det hver eneste dag over hele verden.

Spørsmålet er ikke at det kan reises tvil om Bhekis statsborgerskap, men hva man selv ville ha gjort dersom man risikerte livsvarig fengsel eller døden. Personlig ville jeg ha gjort det samme, hvis jeg var i Bhekis situasjon. Avslaget på Bhekis asylsøknad baserer seg på et fullstendig feilaktig grunnlag.

Hviler ikke norsk utlendings- og asylpolitikk på rettslige og juridiske forpliktelser i å overholde internasjonale menneskerettighetskonvensjoner? Jeg vet bestemt at Bheki er fra Swaziland. Norske utlendingsmyndigheter, dersom de har satt seg inn i sakens klare bevis, må også vite at Bheki ikke er sørafrikansk statsborger.

Når champagnekorkene er sprettet og vi alle har hoppet ned fra stolene, er tradisjonen den at man formulerer sitt ønske for det nye året. Mitt skal være at Norge gir asyl til forfulgte Bheki.

